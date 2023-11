Toto Wolff (Mercedes): "Bom passo em frente".

Um forte segundo lugar para Lewis Hamilton no Grande Prémio do México. O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, considera: "Demos um bom passo em frente, mas o carro continua difícil".

Passou quase um ano desde que o antigo campeão mundial permanente da Mercedes venceu um Grande Prémio - com George Russell em Interlagos. Agora é a vez do fim de semana do GP do Brasil, mais uma vez em formato sprint.

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, começa por recordar: "No México, defendemos a nossa vantagem sobre a Ferrari na luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores. Esta é uma batalha importante para nós e que estamos determinados a vencer".

"Dado o início difícil do fim de semana e as nossas posições na grelha, foi positivo sair do México com o segundo lugar."

"O carro mostrou um bom ritmo de corrida, mas sabemos que temos mais trabalho a fazer para tirar o máximo partido do W14 ao longo dos três dias."

"O Lewis teve um desempenho muito forte para terminar no pódio e o George deu o seu melhor, mesmo quando os seus pneus se degradaram muito no final da corrida."



"Temos agora uma última corrida neste triplo confronto, que é no Brasil. Sabemos que demos um bom passo em frente nas últimas corridas, mas o México mostrou que o carro de corrida W14 ainda é difícil de controlar. Queremos chegar a Interlagos com um ponto de partida sólido e depois veremos o que conseguimos fazer."



"É claro que temos boas lembranças do Brasil, especialmente das duas últimas visitas com a espetacular vitória de Lewis em 2021 e o primeiro triunfo de George no GP em 2022."



"Os fãs brasileiros são muito apaixonados quando se trata de Fórmula 1 e sempre recebemos uma receção extremamente entusiasmada deles. Esperamos que o nosso pacote funcione bem lá e que possamos fazer um bom espetáculo para todos."





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12