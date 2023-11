Max Verstappen: "Al 17° successo stagionale in Brasile".

Max Verstappen, stella della Red Bull Racing, ha migliorato il proprio record di Formula 1 in Messico, vincendo per la 16ª volta in questa stagione. I suoi avversari non devono sperare che la sua sete sia stata placata.

Dopo la sua magnifica vittoria all'Autódromo Hermanos Rodríguez, al triplice campione di Formula 1 Max Verstappen è stato chiesto come continuerà la stagione per lui dopo la vittoria numero 16.

La stella della Red Bull Racing ha sorriso: "Con la vittoria numero 17, ovviamente! No, sul serio, ci aspetta una stagione davvero magica. Abbiamo entrambi i titoli in tasca, quindi possiamo goderci le gare senza alcuna pressione. Naturalmente l'obiettivo è vincere altre gare".

È dal 2019 che aspetta il GP del Brasile: nel 2020 la gara non si è potuta svolgere a causa della pandemia di Corona, nel 2021 il feroce duello con Lewis Hamilton, con tanto di toccate e penalità, nel 2022 George Russell si è piazzato davanti a lui sull'altra Mercedes.

Max dice: "Siamo arrivati in Brasile con molta fiducia dopo i weekend di gara in Texas e Messico. È pazzesco che quest'anno abbiamo subito una sola sconfitta in un GP".



"Ma anche in questa stagione, di cui si parlerà a lungo, non noto alcun rallentamento nella squadra. Tutti continuano a lavorare con grande concentrazione e credo che questo sia alla base dei nostri successi".



"Apprezzo molto il fatto che tutti qui stiano lavorando per dare a me e a Checo una macchina così grande. Quindi farò tutto il possibile per ottenere un altro successo".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 ore

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12