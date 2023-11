Max Verstappen: "À 17ª vitória da época no Brasil".

Após a sua magnífica vitória no Autódromo Hermanos Rodríguez, o tricampeão de Fórmula 1 Max Verstappen foi questionado sobre como a temporada vai continuar para ele após a vitória número 16.

O astro da Red Bull Racing sorriu: "Com a vitória número 17, é claro! Não, a sério - vamos ter uma época realmente mágica. Temos os dois títulos garantidos, por isso podemos desfrutar muito das corridas sem qualquer pressão. Claro que o objetivo é ganhar mais corridas".

Ele está à espera disso no GP do Brasil desde 2019: em 2020, a corrida não pôde ser realizada devido à pandemia de Corona, em 2021, o duelo feroz com Lewis Hamilton, completo com toques e penalidades, em 2022, George Russell ficou à sua frente no outro Mercedes.

Max diz: "Chegámos ao Brasil com muita confiança, depois dos fins-de-semana de corridas no Texas e no México. É uma loucura termos tido apenas uma derrota num GP este ano".



"Mas mesmo nesta época, da qual falaremos durante muito tempo, não noto qualquer abrandamento na equipa. Todos continuam a trabalhar com grande concentração e penso que é essa a base dos nossos êxitos."



"Aprecio muito o trabalho que todos fazem para me dar a mim e ao Checo um carro tão bom. Por isso, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para alcançar mais um sucesso."





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12