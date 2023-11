Fred Vasseur, Ferrari : prendre 22 points contre Mercedes

Le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur veut cette deuxième place finale au championnat du monde contre Mercedes. Pour cela, les Italiens doivent marquer 22 points de plus que Mercedes lors des quatre dernières courses (un sprint, trois Grands Prix).

Depuis la pause estivale, Ferrari a rattrapé son retard sur Mercedes. Après le GP des Pays-Bas, les Italiens avaient 54 points de retard, un écart qui a diminué au fil des courses et qui reste à peu près constant depuis le Japon.

Mais le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur ne dévie pas de son objectif : il veut cette deuxième place dans la coupe des constructeurs derrière Red Bull Racing, et pour cela Ferrari doit rattraper 22 points contre Mercedes en quatre courses encore à venir. En cas d'égalité de points, Ferrari serait aujourd'hui en tête, grâce à la victoire de Carlos Sainz à Singapour.

Fred Vasseur déclare avant le week-end du GP au Brésil : "Lors des deux derniers week-ends de course à Austin et à Mexico, nous avons excellé en qualifications, décrochant les deux fois la pole position pour le Grand Prix avec Charles et assurant la première ligne à Ferrari dimanche dernier".

"Mais en course, il est apparu que nous étions toujours fragiles. Néanmoins, nous avons décroché deux podiums et marqué plus de points que notre adversaire direct".

"Pour l'instant, nous avons 22 points de retard, ce n'est pas une tâche facile qui nous attend. Nous ferons de notre mieux au Brésil pour réduire encore l'écart. Mercedes sera certainement très compétitive, mais nous devons continuer à nous concentrer sur nos propres performances, à progresser et à nous améliorer dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne la gestion des pneus et la stratégie de course. Nous ne lâcherons rien jusqu'à ce que le drapeau à damier tombe à Abu Dhabi".





Ferrari contre Mercedes depuis la pause estivale

Après le GP des Pays-Bas - Mercedes-Ferrari 255:201 points

GP d'Italie - 273:228

GP de Singapour - 289:265

GP du Japon - 305:285

GP du Qatar - 326:298

USA-GP - 344:322

GP du Mexique - 371:349





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12