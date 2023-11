Fred Vasseur, Ferrari: 22 punti contro la Mercedes

Il boss della Ferrari Fred Vasseur vuole questo secondo posto finale nel WRC contro la Mercedes. Per farlo, gli italiani devono ottenere 22 punti in più rispetto alla Mercedes nelle ultime quattro gare (uno sprint, tre Gran Premi).

Dalla pausa estiva, la Ferrari sta recuperando terreno nei confronti della Mercedes; dopo il GP d'Olanda, gli italiani avevano un ritardo di 54 punti, che è andato diminuendo di gara in gara; dal Giappone, il distacco è rimasto pressoché costante.

Ma il team boss della Ferrari, Fred Vasseur, non si tira indietro di fronte al suo obiettivo: vuole il secondo posto nella Coppa Costruttori dietro alla Red Bull Racing, per il quale la Ferrari deve recuperare 22 punti sulla Mercedes nelle quattro gare rimanenti. In caso di parità di punti, allo stato attuale delle cose la Ferrari sarebbe in vantaggio grazie alla vittoria di Carlos Sainz a Singapore.

In vista del weekend del GP del Brasile, Fred Vasseur ha dichiarato: "Negli ultimi due weekend di gara, ad Austin e Città del Messico, siamo stati eccezionali nelle qualifiche, conquistando la pole per il Gran Premio in entrambe le occasioni con Charles e assicurando la prima fila alla Ferrari domenica scorsa".

"Ma nelle gare abbiamo dimostrato di essere ancora vulnerabili. Ciononostante, abbiamo conquistato due podi e ottenuto più punti del nostro diretto rivale".

"Al momento siamo a 22 punti di distacco, non è un compito facile da affrontare. In Brasile faremo del nostro meglio per ridurre ulteriormente il distacco. La Mercedes sarà sicuramente molto competitiva, ma noi dobbiamo continuare a concentrarci sulle nostre prestazioni, a svilupparci e a migliorare in ogni ambito, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli pneumatici e la strategia di gara. Non molleremo fino a quando non calerà la bandiera a scacchi ad Abu Dhabi".





Ferrari e Mercedes dopo la pausa estiva

Dopo il GP d'Olanda - Mercedes-Ferrari 255:201 punti

GP d'Italia - 273:228

Singapore-GP - 289:265

Giappone-GP - 305:285

Qatar-GP - 326:298

USA-GP - 344:322

Messico-GP - 371:349





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12