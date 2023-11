Fred Vasseur, Ferrari: 22 pontos contra a Mercedes

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, quer este segundo lugar na final do WRC contra a Mercedes. Para tal, os italianos têm de marcar mais 22 pontos do que a Mercedes nas últimas quatro provas (uma sprint, três Grandes Prémios).

Desde a pausa de verão, a Ferrari tem vindo a recuperar o atraso em relação à Mercedes; após o GP da Holanda, os italianos estavam a 54 pontos de distância, e essa diferença tem vindo a diminuir de corrida para corrida; desde o Japão, a diferença tem-se mantido praticamente constante.

Mas o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, não está a recuar no seu objetivo: ele quer este segundo lugar na Taça dos Construtores, atrás da Red Bull Racing, para o qual a Ferrari tem de fazer 22 pontos contra a Mercedes nas quatro corridas que faltam. Em caso de empate de pontos, a Ferrari estaria na frente, graças à vitória de Carlos Sainz em Singapura.

Antes do fim de semana do GP do Brasil, Fred Vasseur diz: "Nos dois últimos fins-de-semana de corrida, em Austin e na Cidade do México, fomos excelentes na qualificação, conquistando a pole para o Grande Prémio em ambas as ocasiões com o Charles e assegurando a primeira linha para a Ferrari no último domingo."

"Mas nas corridas mostrámos que ainda somos vulneráveis. Mesmo assim, conquistámos dois pódios e marcámos mais pontos do que o nosso rival direto."

"Neste momento estamos 22 pontos atrás, não é uma tarefa fácil que estamos a enfrentar. Vamos dar o nosso melhor no Brasil para reduzir ainda mais a diferença. A Mercedes será certamente muito competitiva, mas temos de continuar a concentrar-nos no nosso próprio desempenho, a desenvolver e a melhorar em todas as áreas, especialmente em termos de gestão de pneus e estratégia de corrida. Não vamos abrandar até ao cair da bandeira axadrezada em Abu Dhabi."





Ferrari vs Mercedes desde a pausa de verão

Após o GP da Holanda - Mercedes-Ferrari 255:201 pontos

GP de Itália - 273:228

GP de Singapura - 289:265

GP do Japão - 305:285

GP do Qatar - 326:298

EUA-GP - 344:322

México-GP - 371:349





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12