Nuevo puzzle Racing Rarities: Crystal Clear Case

La solución correcta de la última vez: El fundador de la escudería Bruce McLaren en 1966, en el Gran Premio de México, el legendario neozelandés se retiró por un fallo en el motor.

McLaren celebra este año los 60 años de existencia de la empresa, y no quiero contar aquí la carrera del carismático corredor de pura sangre, sino la curiosa historia de cómo Bruce McLaren ni siquiera sabía que había ganado después de su primera victoria.

Y sucedió así.



Ya hacía dos años que Bruce McLaren inscribía coches con su propio nombre en la Fórmula 1, pero los bólidos estaban plagados de problemas iniciales: en 1966 y 1967, el neozelandés terminó 14º en el Campeonato del Mundo en ambas ocasiones, un resultado lamentable para el hombre que había terminado segundo en la general por detrás del líder Cooper, Jack Brabahm, en 1960, a la edad de 23 años.



En 1968, las cosas por fin iban a mejorar. El nuevo modelo M7A (diseñado por Robin Herd y construido por su sucesor Gordon Coppuck) se presentó en primavera y debutó el 17 de marzo en la carrera de Fórmula 1 no perteneciente al Campeonato del Mundo celebrada en Brands Hatch, la Carrera de Campeones.



Los coches Naranja Papaya de Bruce McLaren y Denny Hulme cayeron como un rayo: Bruce ganó desde la pole position.



Tyler Alexander, compañero de Bruce McLaren durante muchos años, fallecido en enero de 2016, recordaba: "No recuerdo lo que tuvimos que hacer a los coches después de la carrera en Brands, pero debió de ser bastante elaborado. De todos modos, recuerdo haber dormido felizmente en el coche de carreras en el trayecto a la siguiente carrera en Silverstone, el Trofeo Internacional BRDC, mientras el camión retumbaba hacia Northamptonshire con su preciada carga."



Las cosas fueron aún mejor en Silverstone: doble victoria, Denny Hulme por delante de Bruce McLaren.



Salto en el tiempo a Spa-Francorchamps, y luego a la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de 1968, a principios de junio, a Sudáfrica, España y Mónaco.



Tyler Alexander continuó: "Denny pilotó fuerte, pero luego hubo problemas con el semieje. Bruce estuvo sólido, pero lo más importante es que su coche funcionaba bien, así que se encontró en segunda posición justo antes del final."



"Al principio de la última vuelta hubo mucho jaleo: el líder Jackie Stewart metió su Matra en boxes para repostar unos litros. Mostré las pizarras de boxes de McLaren en ese momento. En la vuelta anterior, Bruce tenía al mexicano Pedro Rodríguez respirándole en la nuca. No tuve tiempo de poner un P1 en la pizarra de Bruce para el primer puesto, y se acercó corriendo. Le señalé con el dedo índice, no sé por qué lo hice, pero no se me ocurrió nada mejor. En otras palabras, cuando Bruce cruzó la línea de meta, no tenía ni idea de que iba en cabeza".



Más tarde, Bruce McLaren recordó el momento en su columna (escrita por otro de sus compañeros, el periodista Eoin Young): "Crucé la línea a toda velocidad, saludando rápidamente con la mano al hombre de la bandera a cuadros. Luego pasé por detrás de los boxes para aparcar el coche junto al transportador de la carrera. Pensé: "Vale, un segundo puesto en Bélgica, no está nada mal". Sobre todo porque me había retirado en España y había hecho un trompo y arrugado el coche en Mónaco. Había tanta gente detrás de nuestro box que no podía subir. Me pregunté un poco por el bombo".



"El primer hombre que estuvo en mi coche: Cyril Atkins, un mecánico de BRM. Estaba divagando algo sobre las paradas en boxes y Stewart y su piloto Rodríguez, y suspiró: '¡Vaya final!'. Cuando vio mi cara de perplejidad, se dio cuenta de algo. Eres el número uno", sonrió. Yo sólo pensaba: ¿de qué está hablando este tío? En ese momento, Atkins gritó: "¡Has ganado, Bruce! ¿No lo sabes? La verdad es que no lo sabía".



Después del accidente en Montecarlo, Bruce había utilizado el flamante chasis nº 3 en las Ardenas. Estaba tan fresco que ni siquiera había habido tiempo de ponerle el famoso logotipo kiwi de la empresa de coches de carreras ni el nombre del fundador.



El pájaro todavía se puede encontrar en el Papaya racer hoy en día, aunque en una forma moderna.



Bruce McLaren perdió la vida en Goodwood el 2 de junio de 1970, durante una prueba con el coche de carreras CanAm.



Y así llegamos al nuevo misterio: un piloto que iba a convertirse en campeón del mundo, en una ciudad que siempre está asociada a una carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.



