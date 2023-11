Nouvelle énigme Racing-Raritäten : une chose claire comme du cristal

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau de l'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com.

La bonne solution de la dernière fois : le fondateur de l'écurie Bruce McLaren en 1966 lors du Grand Prix du Mexique, le légendaire pilote néo-zélandais a été éliminé à cause d'une panne de moteur.

McLaren fête cette année ses 60 ans d'existence, et je ne souhaite pas raconter ici la carrière du charismatique coureur pur-sang, mais la curieuse histoire de Bruce McLaren qui, après sa première victoire, ne savait même pas qu'il avait gagné.

Et voici comment cela s'est passé.



Pendant deux ans déjà, Bruce McLaren a utilisé des voitures portant son propre nom en Formule 1, mais les voitures de course étaient atteintes de maladies infantiles - en 1966 et 1967, le Néo-Zélandais a terminé 14e du championnat du monde, un résultat pitoyable pour l'homme qui, en 1960, à 23 ans, avait terminé deuxième au classement général derrière le leader de Cooper, Jack Brabahm.



En 1968, tout allait enfin s'améliorer. Le nouveau modèle M7A (conçu par Robin Herd et réalisé par son successeur Gordon Coppuck) fut présenté au printemps et fit ses débuts le 17 mars lors de la course de Formule 1 de Brands Hatch, qui ne comptait pas pour le championnat du monde, la Race of Champions.



Les voitures orange papaye de Bruce McLaren et Denny Hulme ont fait l'effet d'un coup de tonnerre - Bruce a gagné en partant de la pole position.



Tyler Alexander, compagnon de longue date de Bruce McLaren, décédé en janvier 2016, se souvient : "Je ne me souviens pas de ce que nous avons dû faire sur les voitures après la course de Brands, mais cela a dû être assez laborieux. En tout cas, je me souviens que lors du trajet vers la course suivante à Silverstone, le BRDC International Trophy, je dormais à poings fermés dans la voiture de course, tandis que le camion chargé de la précieuse cargaison cahotait en direction du Northamptonshire".



À Silverstone, c'est encore mieux : double victoire, Denny Hulme devant Bruce McLaren.



Saut dans le temps à Spa-Francorchamps, alors quatrième manche du championnat du monde de Formule 1 en 1968, début juin - après l'Afrique du Sud, l'Espagne et Monaco.



Tyler Alexander poursuit : "Denny a roulé fort, mais ensuite il y a eu des problèmes avec la demi-onde. Bruce était solide, mais surtout sa voiture était stable et il s'est retrouvé en deuxième position peu avant la fin".



"Au début du dernier tour, le leader Jackie Stewart a ramené sa Matra au stand pour quelques litres de carburant. J'ai montré les panneaux des stands chez McLaren à l'époque. Au tour précédent, Bruce avait le Mexicain Pedro Rodríguez sur le dos. Je n'ai pas eu le temps de mettre un P1 pour la première place sur le tableau de Bruce qu'il arrivait déjà en trombe. Je lui ai indiqué la piste avec l'index, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je n'ai rien trouvé de mieux. En d'autres termes, lorsque Bruce a franchi la ligne d'arrivée, il n'avait pas la moindre idée qu'il était en tête".



Bruce McLaren s'est souvenu plus tard de ce moment dans sa chronique (écrite par un autre de ses compagnons de route, le journaliste Eoin Young) : "J'ai franchi la ligne en sifflant, en faisant un bref signe à l'homme au drapeau à damier. Puis je suis passé par l'arrière des stands pour garer la voiture près du camion de course. Je me suis dit : 'OK, deuxième place en Belgique, pas mal du tout'. D'autant plus que j'étais sorti en Espagne et que j'avais fait un tête-à-queue à Monaco et que j'avais écrasé la voiture. Il y avait tellement de monde derrière notre box que je n'ai pas pu avancer. Je me suis un peu étonné de cette agitation".



"Le premier homme qui s'est approché de ma voiture - Cyril Atkins, un mécanicien BRM. Il a bredouillé quelque chose à propos de l'arrêt au stand, de Stewart et de son pilote Rodríguez, et il a soupiré : 'Quelle finale ! En voyant mon visage désemparé, il a commencé à comprendre quelque chose. Tu es le numéro 1', a-t-il souri. Je me suis dit : de quoi parle-t-il ? Je roule avec le numéro 5. Atkins a alors crié : 'Tu as gagné, Bruce ! Tu ne le sais pas ? Je ne le savais vraiment pas".



Après l'accident de Monte-Carlo, Bruce avait utilisé le tout nouveau châssis n° 3 dans les Ardennes. Il était si frais qu'il n'avait même pas eu le temps d'apposer le fameux logo kiwi de la firme de voitures de course ou le nom de son fondateur.



Aujourd'hui encore, on retrouve l'oiseau sur la voiture de course Papaya, même si c'est sous une forme plus moderne.



Bruce McLaren a perdu la vie le 2 juin 1970 à Goodwood, lors d'un test avec la voiture de course CanAm.



Voici donc la nouvelle énigme : un pilote qui allait devenir champion du monde dans une ville qui est toujours associée à une course de championnat du monde de Formule 1.



