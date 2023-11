Nuovo puzzle di Rarità da corsa: caso cristallino

Ogni settimana, grazie agli archivi dei nostri partner dell'agenzia fotografica britannica LAT, presentiamo un piccolo pezzo di storia del motorsport. Il procedimento è un gioco da ragazzi: diteci chi si riconosce, dove e quando è stata scattata la foto (esempio: Jo Siffert, Monza, 1970) e con un po' di fortuna potreste vincere un piccolo premio. Non dimenticate il vostro nome, indirizzo, anno di nascita e numero di telefono. Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com.

Il termine ultimo per le iscrizioni è la domenica della settimana in corso, alle ore 24.00.

La soluzione corretta dell'ultima volta: Il fondatore della scuderia Bruce McLaren nel 1966 al Gran Premio del Messico, il leggendario pilota neozelandese si ritirò per un guasto al motore.

Quest'anno la McLaren festeggia i 60 anni di vita dell'azienda e non voglio qui raccontare la carriera del carismatico corridore purosangue, ma la curiosa storia di come Bruce McLaren non sapesse nemmeno di aver vinto dopo la sua prima vittoria.

È successo così.



Già da due anni Bruce McLaren partecipa con il proprio nome alla Formula Uno, ma i bolidi sono afflitti da problemi di avviamento: nel 1966 e nel 1967 il neozelandese si classifica 14° nel Campionato del Mondo in entrambe le occasioni, un risultato pietoso per l'uomo che nel 1960, all'età di 23 anni, era arrivato secondo in classifica generale dietro al leader della Cooper Jack Brabahm.



Nel 1968 le cose andarono finalmente meglio. Il nuovo modello M7A (progettato da Robin Herd e costruito dal suo successore Gordon Coppuck) fu presentato in primavera e fece il suo debutto il 17 marzo nella gara di Formula 1 non valida per il campionato mondiale a Brands Hatch, la Race of Champions.



Le auto color arancio papaya di Bruce McLaren e Denny Hulme hanno colpito come un fulmine: Bruce ha vinto dalla pole position.



Tyler Alexander, compagno di lunga data di Bruce McLaren, scomparso nel gennaio 2016, ha ricordato: "Non ricordo cosa abbiamo dovuto fare alle auto dopo la gara a Brands, ma deve essere stato piuttosto elaborato. Comunque, ricordo di aver dormito beatamente nell'auto da corsa durante il viaggio verso la gara successiva a Silverstone, il BRDC International Trophy, mentre il camion rimbombava verso il Northamptonshire con il suo prezioso carico".



A Silverstone le cose andarono ancora meglio: doppia vittoria, Denny Hulme davanti a Bruce McLaren.



Salto temporale a Spa-Francorchamps, poi la quarta prova del Campionato mondiale di Formula Uno 1968, all'inizio di giugno, in Sudafrica, Spagna e Monaco.



Tyler Alexander ha continuato: "Denny ha guidato forte, ma poi ci sono stati problemi con il semiasse. Bruce è stato solido, ma soprattutto la sua macchina funzionava costantemente, così si è ritrovato al secondo posto poco prima della fine".



"All'inizio dell'ultimo giro c'è stata molta agitazione: il leader Jackie Stewart ha portato la sua Matra ai box per alcuni litri di carburante. Ho mostrato i tabelloni dei box della McLaren in quel momento. Nel giro precedente, Bruce aveva il fiato sul collo del messicano Pedro Rodríguez. Non feci in tempo a mettere una P1 sul tabellone di Bruce per il primo posto, che lui arrivò di corsa. L'ho indicato con l'indice, non so perché, ma non mi veniva in mente niente di meglio. In altre parole, quando Bruce ha tagliato il traguardo, non aveva la minima idea di essere in testa".



Bruce McLaren ha poi ricordato il momento nella sua rubrica (scritta da un altro dei suoi compagni, il giornalista Eoin Young): "Ho tagliato il traguardo con un rapido saluto all'uomo con la bandiera a scacchi. Poi ho attraversato il retro dei box per parcheggiare l'auto vicino al trasportatore della gara. Ho pensato: "Ok, secondo posto in Belgio, non male". Soprattutto perché mi ero ritirato in Spagna e avevo fatto un testacoda e accartocciato la macchina a Monaco. C'era così tanta gente dietro il nostro box che non riuscivo a salire. Mi sono un po' meravigliato del clamore che c'era".



"Il primo uomo che si è avvicinato alla mia macchina è stato Cyril Atkins, un meccanico della BRM. Stava blaterando qualcosa sui pit stop, su Stewart e sul suo pilota Rodríguez, e ha sospirato: "Che finale!". Quando ha visto la mia faccia ricca di perplessità, ha capito lentamente qualcosa. Sei il numero uno", sorrise. Ho pensato: "Ma di che cosa sta parlando questo tizio? A quel punto Atkins urlò: "Hai vinto, Bruce! Non lo sai? Non lo sapevo davvero".



Dopo l'incidente di Montecarlo, Bruce aveva utilizzato il nuovissimo telaio n. 3 nelle Ardenne. Era così nuovo che non c'era stato nemmeno il tempo di apporre il famoso logo Kiwi della casa automobilistica o il nome del fondatore.



L'uccello si trova ancora oggi sulla Papaya, anche se in forma moderna.



Bruce McLaren perse la vita a Goodwood il 2 giugno 1970, durante un test con l'auto da corsa CanAm.



E così si arriva al nuovo mistero: un pilota che sarebbe diventato campione del mondo, in una città che è sempre associata a una gara del campionato mondiale di Formula 1.



Partecipate al divertimento! Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è la domenica della settimana in corso, alle 24.00.