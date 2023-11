Novo puzzle Racing Rarities: Caixa transparente

Na sua maioria provenientes dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT, apresentamos todas as semanas um pequeno pedaço da história do desporto automóvel. O procedimento é simples - diga-nos quem pode ser reconhecido, onde e quando a fotografia foi tirada (exemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) e, com um pouco de sorte, poderá ganhar um pequeno prémio. Não se esqueça do seu nome, morada, ano de nascimento e número de telefone. Envie a sua solução para: mathias.brunner@speedweek.com.

O prazo para as inscrições termina no domingo da semana em curso, às 24h00.

A solução correcta da última vez: Bruce McLaren, fundador da equipa de corridas, em 1966, no Grande Prémio do México, o lendário neozelandês retirou-se devido a uma falha do motor.

A McLaren está a celebrar 60 anos de existência da empresa este ano, e não quero contar aqui a carreira do carismático piloto puro-sangue, mas a curiosa história de como Bruce McLaren nem sequer sabia que tinha ganho após a sua primeira vitória.

E foi assim que aconteceu.



Durante dois anos, Bruce McLaren inscreveu carros com o seu próprio nome na Fórmula 1, mas os carros de corrida foram afectados por problemas iniciais - em 1966 e 1967, o neozelandês terminou em 14º lugar no Campeonato do Mundo em ambas as ocasiões, um resultado lamentável para o homem que tinha terminado em segundo lugar na geral, atrás do líder da Cooper, Jack Brabahm, em 1960, com 23 anos de idade.



Em 1968, as coisas iriam finalmente melhorar. O novo modelo M7A (concebido por Robin Herd e construído pelo seu sucessor Gordon Coppuck) foi apresentado na primavera e fez a sua estreia a 17 de março na corrida de Fórmula 1 não relacionada com o Campeonato do Mundo em Brands Hatch, a Corrida dos Campeões.



Os carros Papaya Orange de Bruce McLaren e Denny Hulme foram um sucesso relâmpago - Bruce ganhou a partir da pole position.



Tyler Alexander, o companheiro de longa data de Bruce McLaren, que faleceu em janeiro de 2016, recordou: "Não me lembro do que tivemos de fazer aos carros depois da corrida em Brands, mas deve ter sido bastante elaborado. De qualquer forma, lembro-me de ter dormido tranquilamente no carro de corrida na viagem para a corrida seguinte em Silverstone, o BRDC International Trophy, enquanto o camião roncava em direção a Northamptonshire com a sua preciosa carga."



As coisas correram ainda melhor em Silverstone: dupla vitória, Denny Hulme à frente de Bruce McLaren.



O tempo saltou para Spa-Francorchamps, depois para a quarta ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 1968, no início de junho - para a África do Sul, Espanha e Mónaco.



Tyler Alexander continuou: "O Denny fez uma condução forte, mas depois houve problemas com o semi-eixo. O Bruce estava sólido, mas o mais importante é que o seu carro estava a funcionar de forma estável, por isso ficou em segundo lugar mesmo antes do fim."



"No início da última volta houve muita agitação - o líder Jackie Stewart levou o seu Matra para as boxes para alguns litros de combustível. Mostrei as placas das boxes da McLaren nessa altura. Na volta anterior, o Bruce tinha o mexicano Pedro Rodríguez a respirar-lhe no pescoço. Não tive tempo de colocar um P1 no quadro do Bruce para o primeiro lugar, e ele veio a correr. Apontei-o com o meu dedo indicador, não sei porque o fiz, mas não me ocorreu nada melhor. Por outras palavras, quando Bruce cruzou a linha de chegada, não fazia ideia de que estava na liderança."



Mais tarde, Bruce McLaren recordou o momento na sua coluna (escrita por outro dos seus companheiros, o jornalista Eoin Young): "Atravessei a linha de meta, acenando rapidamente ao homem com a bandeira axadrezada. Depois passei pelas traseiras das boxes para estacionar o carro junto ao transportador da corrida. Pensei: 'OK, segundo lugar na Bélgica, nada mau'. Especialmente porque me tinha retirado em Espanha e tinha rodado e amassado o carro no Mónaco. Havia tanta gente atrás da nossa box que não consegui entrar. Perguntei-me um pouco sobre o entusiasmo".



"O primeiro homem que esteve no meu carro foi Cyril Atkins, um mecânico da BRM. Estava a falar sobre as paragens nas boxes, Stewart e o seu piloto Rodríguez, e suspirou: "Que final! Quando ele viu a minha cara de perplexidade, algo lentamente lhe ocorreu. 'És o número um', sorriu. Eu só pensava - de que é que este tipo está a falar? Nessa altura, Atkins gritou: "Ganhaste, Bruce! Não sabes isso? Eu realmente não sabia".



Após o acidente em Monte Carlo, Bruce utilizou o novo chassis n.º 3 nas Ardenas. Estava tão fresco que nem sequer tinha havido tempo para colocar o famoso logótipo Kiwi da empresa de carros de corrida ou o nome do fundador.



O pássaro ainda hoje pode ser encontrado no Papaya racer, embora numa forma moderna.



Bruce McLaren perdeu a vida em Goodwood, a 2 de junho de 1970, durante um teste com o carro de corrida CanAm.



E assim, o novo mistério: um piloto que se tornaria campeão do mundo, numa cidade que está sempre associada a uma corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.



Junta-te à diversão! Envia a tua solução para: mathias.brunner@speedweek.com. O prazo para as inscrições termina no domingo da semana em curso, às 24h00.