Coupe des constructeurs 2023 : Lutte pour des millions

Max Verstappen et Red Bull Racing ont défendu avec succès leur titre au championnat du monde des pilotes et à la coupe des constructeurs. Dans les écuries, on se bat pour chaque point, car il y a beaucoup d'argent en jeu.

La course au titre de champion du monde des pilotes et à la coupe des constructeurs est terminée : Max Verstappen et Red Bull Racing triomphent, comme en 2022. Mais pour d'autres écuries, les trois derniers week-ends de GP au Brésil, à Las Vegas et à Dhabi sont synonymes de gros sous - car le classement dans la coupe des constructeurs détermine la part du gâteau des prix.

La clé de la répartition de l'argent des prix en Formule 1 est ancrée dans les Accords de la Concorde, en quelque sorte la constitution de la Formule 1 qui règle les questions techniques, sportives et financières au sein du triangle formé par les écuries de course, la Fédération internationale des sports automobiles (FIA) et la Formula One Management (FOM) et dont le contenu n'est que partiellement divulgué.

En 2022, plus de 1,1 milliard de dollars américains auraient été versés aux équipes, Ferrari recevant à chaque fois une prime spéciale négociée autrefois par Bernie Ecclestone, promoteur de longue date de la Formule 1 : Les Italiens reçoivent une part fixe de la cagnotte (cinq pour cent, dit-on) en échange de l'assurance de s'engager en faveur de la Formule 1.



Des paiements spéciaux sont également prévus pour les écuries qui ont remporté des titres de champion du monde. Et pour les équipes qui se sont classées dans le trio de tête au cours des dix dernières années. La manière dont tout cela est défini en termes de parts est confidentielle. Environ un quart du gâteau total des prix est constitué de ces paiements spéciaux.



Les 75 pour cent restants sont répartis en fonction du classement dans la coupe des constructeurs, avec 14% pour le vainqueur du championnat du monde (Red Bull Racing) et 6% pour le dernier du championnat.



Il devient maintenant important de savoir pourquoi chaque rang compte. Mercedes (371 points) et Ferrari (349 points) se battent par exemple pour la deuxième place du classement général. Selon les estimations, cela représente environ 130 millions de la cagnotte ou 120.



Il en va de même pour le duel pour la 4e place entre McLaren (actuellement 256 points) et Aston Martin (236). Le quatrième reçoit environ 115 millions de dollars, le cinquième 105.



Alpine se trouve sans problème à la sixième place et recevra environ 100 millions.



Mais derrière, tout est encore ouvert : Williams a 28 points, AlphaTauri et Alfa Romeo en ont 16 chacun, mais AlphaTauri est mieux placée parce que l'équipe italienne Red Bull a obtenu le meilleur classement individuel, grâce à la septième place de Daniel Ricciardo au Mexique. Haas est à 12 points.



Les gains de ces rangs : le septième reçoit environ 90 millions, le huitième 80, le neuvième 70 et le dixième environ 60 millions.





Situation de la Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12