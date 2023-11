Coppa Costruttori 2023: Battaglia per i milioni

La competizione per il titolo di Campione del Mondo Piloti e per la Coppa Costruttori è stata decisa: Max Verstappen e la Red Bull Racing trionferanno, come nel 2022. Ma per le altre scuderie, gli ultimi tre weekend di GP in Brasile, Las Vegas e Dhabi sono una questione di soldi, perché il piazzamento nella Coppa Costruttori determina l'entità della fetta di montepremi.

La chiave della distribuzione dei premi in denaro in Formula Uno è ancorata nel cosiddetto Accordo Concorde, in un certo senso la costituzione della Formula Uno, che regola le questioni tecniche, sportive e finanziarie nel triangolo tra le scuderie, la Federazione Mondiale dell'Automobile (FIA) e la Formula One Management (FOM) e il cui contenuto è divulgato solo in misura limitata.

Nel 2022, secondo quanto riferito, più di 1,1 miliardi di dollari USA di premi sono andati alle squadre, con la Ferrari che ha ricevuto un bonus speciale una volta negoziato dal promotore di lunga data della Formula Uno Bernie Ecclestone: Gli italiani ricevono una quota fissa del montepremi (secondo quanto riferito, il cinque per cento) per essersi impegnati in Formula Uno.



Verranno inoltre corrisposti pagamenti speciali alle scuderie che hanno vinto il titolo di campione del mondo. E per quelle squadre che si sono classificate tra le prime tre negli ultimi dieci anni. Le modalità esatte di definizione delle quote sono riservate. Circa un quarto del montepremi totale è costituito da questi pagamenti speciali.



Il restante 75% è suddiviso in base al piazzamento nella Coppa Costruttori, con il 14% per il vincitore del Campionato del Mondo (Red Bull Racing) e il 6% per il secondo classificato.



Ora diventa importante perché ogni posizione conta. Mercedes (371 punti) e Ferrari (349), ad esempio, stanno lottando per il secondo posto in classifica generale: secondo le stime, questo significa circa 130 milioni dal piatto o 120.



La situazione è simile nel duello per il quarto posto tra McLaren (attualmente 256 punti) e Aston Martin (236). La squadra quarta classificata riceverà circa 115 milioni di dollari, la quinta 105.



Alpine è al sesto posto e riceverà circa 100 milioni.



Dietro di loro, tuttavia, tutto è ancora aperto: Williams è a 28 punti, AlphaTauri e Alfa Romeo sono a 16 ciascuna, ma AlphaTauri è meglio piazzata perché il team italiano Red Bull ha il miglior piazzamento individuale, grazie al settimo posto di Daniel Ricciardo in Messico. La Haas è a 12 punti.



I pagamenti di queste classifiche: il settimo ottiene circa 90 milioni, l'ottavo 80, il nono 70 e il decimo circa 60 milioni.





Classifica della Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03 Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12