Taça dos Construtores 2023: Batalha pelos milhões

Max Verstappen e a Red Bull Racing defenderam com sucesso os seus títulos no Campeonato do Mundo de Pilotos e na Taça dos Construtores. As equipas de corrida lutam por cada ponto, porque há muito dinheiro em jogo.

A competição pelo título do Campeonato do Mundo de Pilotos e pela Taça dos Construtores está decidida: Max Verstappen e a Red Bull Racing vão triunfar, tal como em 2022. Mas para as outras equipas de corrida, os últimos três fins-de-semana de GP no Brasil, Las Vegas e Dhabi são uma questão de muito dinheiro - porque a colocação na Taça dos Construtores determina o tamanho da fatia do bolo dos prémios monetários.

A chave para a distribuição dos prémios monetários na Fórmula 1 está ancorada no chamado Acordo Concorde, em certa medida a constituição da Fórmula 1, que regula as questões técnicas, desportivas e financeiras no triângulo das equipas de corrida, da Federação Mundial do Automóvel (FIA) e da Formula One Management (FOM) e cujo conteúdo só é divulgado de forma limitada.

Em 2022, mais de 1,1 mil milhões de dólares americanos em prémios monetários terão sido atribuídos às equipas, com a Ferrari a receber um bónus especial negociado pelo promotor de longa data da Fórmula 1, Bernie Ecclestone: Os italianos recebem uma parte fixa do prémio monetário (alegadamente cinco por cento) por se comprometerem com a Fórmula Um.



Também serão feitos pagamentos especiais às equipas que ganharam títulos do Campeonato do Mundo. E para as equipas que tenham terminado nos três primeiros lugares nos últimos dez anos. A forma exacta como tudo isto é definido em acções é confidencial. Cerca de um quarto do bolo total dos prémios em dinheiro é constituído por estes pagamentos especiais.



Os restantes 75% são divididos de acordo com a classificação na Taça dos Construtores, com 14% para o vencedor do Campeonato do Mundo (Red Bull Racing) e 6% para o segundo classificado.



Agora torna-se importante porque é que cada classificação conta. A Mercedes (371 pontos) e a Ferrari (349), por exemplo, estão a lutar pelo segundo lugar na classificação geral, o que, segundo as estimativas, significa cerca de 130 milhões do pote ou 120.



A situação é semelhante no duelo pelo quarto lugar entre a McLaren (atualmente com 256 pontos) e a Aston Martin (236). O quarto classificado receberá cerca de 115 milhões de dólares e o quinto 105.



A Alpine está em sexto lugar e receberá cerca de 100 milhões.



Atrás delas, no entanto, tudo ainda está em aberto: A Williams está com 28 pontos, a AlphaTauri e a Alfa Romeo estão com 16 cada, mas a AlphaTauri está melhor colocada porque a equipa italiana da Red Bull tem a melhor classificação individual, graças ao sétimo lugar de Daniel Ricciardo no México. A Haas está com 12 pontos.



Os pagamentos destas classificações: o sétimo recebe cerca de 90 milhões, o oitavo 80, o nono 70 e o décimo cerca de 60 milhões.





Classificação da Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03 Ferrari 349

04 McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12