Max Verstappen: "Eso lo hizo todo mucho más fácil".

México, la 19ª de las 22 pruebas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 2023, la 16ª victoria de la temporada para Max Verstappen, lo que le da un porcentaje de victorias del 84,2%.

El holandés de 26 años realizó en México una hazaña que ya logró hace dos años: salir tercero y salir de la primera curva como líder. En 2021 lo hizo contra los Mercedes de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, en 2023 contra los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Tras la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el ahora 51 veces ganador de un GP hizo hincapié en un aspecto bastante importante para la grandiosa temporada 2023.

En palabras de Max: "Hemos trabajado mucho en los procedimientos, en cuanto al procedimiento de salida, en esta delicada interacción entre el embrague y el agarre de los neumáticos. Era diferente a principios de año, pero entretanto hemos podido perfeccionarlo."



"Aquí todo son matices. Si no lo haces perfecto al punto, las ruedas patinan y no sales bien. No es fácil perfeccionarlo, pero en México funcionó genial, lo hizo todo mucho más fácil."



El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, también comenta: "Tuvimos tres salidas, con Max y Checo en la salida, con Verstappen luego en la salida parada tras el parón por el accidente de Kevin Magnussen. Y las tres salidas fueron como un cohete. En general estamos saliendo excepcionalmente bien este año, pero no siempre lo hacemos tan bien como en México.





GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12