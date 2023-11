Max Verstappen : "Cela a rendu les choses beaucoup plus faciles".

Mexique, 19e des 22 manches du championnat du monde de Formule 1 2023, 16e victoire de la saison pour Max Verstappen, qui affiche ainsi un taux de victoires de 84,2 %.

Le Néerlandais de 26 ans a réalisé au Mexique un exploit qu'il avait déjà réussi il y a deux ans - partir troisième et sortir en tête du premier virage. En 2021, il l'avait fait contre les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, en 2023 contre les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Après la course à l'Autódromo Hermanos Rodríguez, le désormais 51 fois vainqueur d'un GP a souligné un aspect qui est très important pour la grandiose saison 2023.

Max explique : "Nous avons beaucoup travaillé sur les procédures de départ, dans cette interaction délicate entre l'embrayage et l'adhérence des pneus. C'était différent au début de l'année, mais entre-temps, nous avons pu affiner cela".



"Ici, tout est question de nuances. Si tu n'es pas parfaitement au point, les roues patinent et tu ne t'en sors pas bien. Ce n'est pas facile à perfectionner, mais au Mexique, cela a très bien fonctionné, cela a rendu les choses beaucoup plus faciles".



Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, explique lui aussi : "Nous avons eu trois départs, avec Max et Checo au début, puis avec Verstappen lors du départ arrêté après l'interruption due à l'accident de Kevin Magnussen. Et les trois départs ont été des fusées. En général, nous prenons des départs exceptionnels cette année, mais nous n'arrivons pas à faire aussi bien qu'au Mexique à chaque fois".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12