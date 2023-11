Max Verstappen: "Questo ha reso tutto molto più facile".

In Messico, 19° dei 22 appuntamenti del Campionato mondiale di Formula 1 nel 2023, Max Verstappen ha ottenuto la 16° vittoria stagionale, con una percentuale di vittorie dell'84,2%.

Il 26enne olandese ha compiuto in Messico un'impresa che gli era già riuscita due anni fa: partire terzo e uscire dalla prima curva da leader. Nel 2021 lo ha fatto contro le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, nel 2023 contro le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Dopo la gara all'Autódromo Hermanos Rodríguez, l'ormai 51 volte vincitore di un GP ha sottolineato un aspetto molto importante per la grandiosa stagione 2023.

Max dice: "Abbiamo lavorato molto sulle procedure, in termini di partenza, in questa delicata interazione tra la frizione e l'aderenza degli pneumatici. All'inizio dell'anno era diverso, ma nel frattempo siamo riusciti a perfezionarlo".



"È tutta una questione di sfumature. Se non si riesce a perfezionarla fino in fondo, le ruote girano e non si riesce ad uscirne bene. Non è facile perfezionarlo, ma in Messico ha funzionato alla grande, rendendo tutto molto più semplice".



Il boss del team Red Bull Racing, Christian Horner, ha dichiarato: "Abbiamo avuto tre partenze, con Max e Checo al via, con Verstappen e poi con la partenza da fermo dopo l'interruzione per l'incidente di Kevin Magnussen. Tutte e tre le partenze sono state a razzo. In generale quest'anno partiamo molto bene, ma non sempre come in Messico.





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12