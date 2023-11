Max Verstappen: "Isso tornou tudo muito mais fácil".

México, a 19ª de 22 rondas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 2023, a 16ª vitória de Max Verstappen na época, o que lhe dá uma percentagem de vitórias de 84,2%.

O holandês de 26 anos realizou no México uma façanha que já havia conseguido há dois anos - largar em terceiro, saindo da primeira curva como líder. Em 2021, ele fez isso contra a Mercedes de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, em 2023 contra a Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Após a corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez, o agora 51 vezes vencedor do GP enfatizou um aspeto que é muito importante para a grandiosa temporada de 2023.

Max diz: "Trabalhámos muito nos procedimentos, em termos de procedimento de arranque, nesta delicada interação entre a embraiagem e a aderência dos pneus. Era diferente no início do ano, mas entretanto conseguimos aperfeiçoar isso".



"O que importa aqui são as nuances. Se não formos perfeitos ao ponto, as rodas giram e não nos saímos bem. Não é fácil aperfeiçoar isso, mas no México funcionou muito bem, tornou tudo muito mais fácil."



O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, também diz: "Tivemos três partidas, com o Max e o Checo no início, com o Verstappen e depois na partida em pé após a paragem devido ao acidente do Kevin Magnussen. E as três partidas foram como um foguete. De um modo geral, estamos a arrancar excecionalmente bem este ano, mas nem sempre o fazemos tão bem como no México.





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12