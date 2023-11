GP del Brasile in TV: Sky in chiaro con Flörsch

Per la quarta volta nel 2023, Sky mostrerà gratuitamente una gara del Campionato del Mondo su varie piattaforme, su TikTok con Sophia Flörsch: dopo le gare in Spagna, Ungheria e Qatar, ora il tradizionale GP in Brasile.

Buone notizie per gli appassionati di Formula 1: Sky trasmetterà il "Formula 1 Qatar Airways Grand Prix of Brazil" anche su skysport.de, sull'app Sky Sport e sul canale YouTube di Sky Sport, oltre alla diretta e alla copertura su Sky Sport F1 e WOW.

Sky trasmetterà la gara anche sul suo canale TikTok @skysportformel1 - in formato 9:16 e con i propri conduttori: Sophia Flörsch e Joé Signon commenteranno insieme e saranno in costante scambio con la community di TikTok, che potrà anche beneficiare della funzione multi-split screen (fino a quattro segnali in parallelo) durante il live stream.

Dopo i Gran Premi di Spagna, Ungheria e Qatar, Sky offre ora la gara in diretta e la copertura esclusiva di Sky da San Paolo gratuitamente attraverso le piattaforme citate, per dare a tutti gli interessati l'opportunità di vivere il fascino della Formula 1 e la copertura di alta qualità di Sky.

Inoltre, gli appassionati di motorsport potranno seguire tutto, dalla prima sessione di prove libere alla conferenza stampa finale, sul canale non-stop motorsport Sky Sport F1. Sascha Roos commenterà in diretta tutte le sessioni, affiancato dall'esperto Sky Ralf Schumacher. Saranno presenti anche il presentatore Peter Hardenacke e la giornalista Sandra Baumgartner. Leo Lackner accompagnerà la gara come esperto di dati, come di consueto.



Il modo migliore per scoprire come si sviluppa l'azione in pista è il nostro live ticker; come sempre, abbiamo riassunto per voi gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ServusTV, SRF e ORF.



Il GP del Brasile in TV

Venerdì 3 novembre

06.00: Sky Sport F1 - Sprint USA 2023 in replica

07.00: Sky Sport F1 - Gara 2022 in Brasile

11.00: Sky Sport F1 - Gara 1986 in Brasile

11.45: Sky Sport F1 - Gara 1988 in Brasile

12.30: Sky Sport F1 - Gara 1989 in Brasile

13.45: Sky Sport F1 - GP Confidential

14.15: Sky Sport F1 - Riscaldamento: Speciale Motorsport

14.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei piloti

14.55: ServusTV - Inizio delle prove libere

15.15: Sky Sport F1 - Inizio delle prove libere

15.30: Prove libere

17.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei team principal

18.00: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale della stagione 2008 di Formula 1

18.30: ServusTV - Inizio copertura qualifiche GP

18.45: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche GP

19.00: Qualifiche GP

20.00: ServusTV - Analisi delle qualifiche del GP

20.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa qualifiche

21.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche del GP

22.30: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale della stagione 2008 di Formula 1

23.00: Sky Sport F1 - Repliche qualifiche GP



Sabato 4 novembre

06.00: Sky Sport F1 - GP Confidential

06.30: Sky Sport F1 - Gara 2003 in Brasile

08.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti di genialità - Aryton Senna

08.55: Sky Sport F1 - Gara 2008 in Brasile

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche del GP

12.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Messico 2023

12.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti di genialità - Aryton Senna

12.55: Sky Sport F1 - Gara 1994 in Brasile

14.45: Sky Sport F1 - Inizio delle qualifiche sprint

14.45: ServusTV - Inizio delle qualifiche sprint

14.55: SRF 2 - Inizio delle qualifiche sprint

15.00: Qualifiche Sprint

15.45: ServusTV - Analisi delle qualifiche sprint

16.15: Sky Sport F1 - Leggende della F1 - Ayrton Senna

17.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Messico 2023

17.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

18.15: ServusTV - Inizio copertura Sprint

18.30: Sky Sport F1 - Inizio copertura sprint

19.15: SRF 2 - Inizio copertura sprint

19.30: Sprint

20.00: ServusTV - Analisi della volata

20.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa Sprint

21.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche Sprint

22.00: Sky Sport F1 - Replay della volata

23.00: Sky Sport F1 - Replay qualifiche Sprint



Domenica 5 novembre

06.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti di genialità - Aryton Senna

06.55: Sky Sport F1 - Gara 2008 in Brasile

09.00: Sky Sport F1 - Gara 2006 in Brasile

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle prove libere

12.30: Sky Sport F1 - Replay qualifiche GP

14.00: Sky Sport F1 - Replay qualifiche Sprint

15.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

16.00: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale della stagione 2008 di Formula 1

16.00: ServusTV - Le anticipazioni del Gran Premio

16.30: Sky Sport F1 - Le anticipazioni del Gran Premio

17.20: SRF Info - Le anticipazioni sul Gran Premio

17.55: Sky Sport F1 - Inizio copertura del Gran Premio

18.00: SRF Info - Inizio copertura del Gran Premio

18.00: ServusTV - Inizio della copertura del Gran Premio

18.00: Gran Premio del Brasile (71 giri)

19.40: ServusTV - Analisi del Gran Premio

19.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

20.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

21.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

21.30: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale della stagione 2008 di Formula 1

22.00: Sky Sport F1 - Le gare più belle: N. Lauda / Estoril 1984

22.10: Sky Sport F1 - Le gare più belle: D. Coulthard / Francia 2000

22.20: Sky Sport F1 - Le gare più belle: G. Berger / Germania 1994

22.30: Sky Sport F1 - Ripetizione della gara

00.00: ORF 1 - Motorhome





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12