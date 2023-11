Daniel Ricciardo : "Une course éprouvante".

Pour Daniel Ricciardo, le week-end mexicain s'est mieux déroulé que prévu. Le pilote de retour en Formule 1 a pris le départ du GP sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez en quatrième position et a franchi la ligne d'arrivée en septième position. Il a ainsi marqué six points importants qui ont permis à son équipe AlphaTauri de gagner deux places au classement des constructeurs.

"Le week-end au Mexique a été formidable du début à la fin et j'étais vraiment heureux de son déroulement. Nous avions une bonne voiture et j'en ai tiré le meilleur parti. Je suis resté quelques jours au Mexique avant de venir à São Paulo", explique rétrospectivement l'Australien de 34 ans. Et il souligne : "Au Mexique, ça s'est mieux passé que prévu".

En conséquence, l'octuple vainqueur de GP se montre confiant quant à l'épreuve de force à venir à São Paulo : "J'espère que nous aurons à nouveau une voiture dans le top 10". En même temps, il prévient : "Mais il est difficile d'évaluer comment le circuit s'adaptera à notre voiture. Je pense que je n'ai pas fait assez de courses avec cette voiture pour savoir quelles pistes sont les meilleures pour nous".

A propos du circuit d'Interlagos, Ricciardo déclare : "Interlagos est un circuit très court, qui ne comporte pas beaucoup de virages, donc au volant, tu dois t'assurer de bien les négocier tous. Car si tu fais une erreur, tu peux difficilement rattraper le temps perdu".

Le pilote d'AlphaTauri le sait : "Physiquement, c'est une course éprouvante, surtout pour le cou, car nous roulons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu as l'impression de toujours braquer à gauche. De plus, la piste offre peu d'adhérence, ce qui rend le travail encore plus difficile. C'est une autre piste à une altitude inhabituelle, mais contrairement au Mexique, où cela se ressentait même en montant les escaliers, je n'ai jamais vraiment pu le sentir au Brésil".

Et Ricciardo de décrire : "Il y a quelques grands virages ici, les plus évidents étant les Senna. C'est là que l'on peut doubler. On planifie généralement la manœuvre à l'avance et on regarde ce que le pilote de devant a fait dans le tour précédent pour savoir s'il va laisser un espace ou défendre".

Le fait qu'un nouveau week-end de sprint se profile après Austin ne dérange pas l'actuel dix-septième du championnat du monde : "Je suis curieux de voir comment cela va se passer, car j'ai maintenant beaucoup plus de confiance et je sais mieux comment régler la voiture. Maintenant que j'ai participé à deux courses depuis mon retour après une blessure, j'ai hâte de disputer le week-end de sprint à Interlagos".

