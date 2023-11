Daniel Ricciardo: "Una gara estenuante".

Daniel Ricciardo ha offerto una prestazione notevole in Messico. L'australiano del team AlphaTauri guarda ora al weekend di San Paolo, dove parte con dei punti interrogativi, come sottolinea lui stesso.

Per Daniel Ricciardo, il weekend in Messico è andato meglio del previsto: il rientrante in Formula 1 ha iniziato il GP all'Autódromo Hermanos Rodríguez dalla quarta posizione in griglia e ha tagliato il traguardo al settimo posto. Ha così ottenuto sei punti importanti, che hanno fatto salire il suo team AlphaTauri di due posizioni nella classifica costruttori.

"Il weekend in Messico è stato fantastico dall'inizio alla fine e sono molto contento di come è andato. Avevamo una buona macchina e l'ho sfruttata al massimo. Sono rimasto in Messico per qualche altro giorno prima di venire a San Paolo", spiega il 34enne australiano guardando indietro. E sottolinea: "In Messico le cose sono andate meglio del previsto".

L'otto volte vincitore di un GP è altrettanto fiducioso per l'imminente prova di forza a San Paolo: "Spero che avremo di nuovo una macchina da top 10". Allo stesso tempo, avverte: "Ma è difficile valutare come la pista si adatterà alla nostra vettura. Non credo di aver fatto abbastanza gare con questa vettura per sapere quali sono le piste migliori per noi".

Parlando della pista di Interlagos, Ricciardo ha detto: "Interlagos è una pista molto corta che non ha molte curve, quindi quando sei al volante devi assicurarti di prenderle tutte bene. Perché se si commette un errore, è difficile recuperare il tempo perso".

Il pilota di AlphaTauri sa che: "Fisicamente è una gara difficile, soprattutto per il collo, perché stiamo andando in senso antiorario. Si ha la sensazione di sterzare sempre a sinistra. Inoltre, la pista ha poca aderenza, il che la rende ancora più difficile. È un'altra pista a un'altitudine insolita, ma a differenza del Messico, dove si notava anche salendo le scale, in Brasile non l'ho mai sentito".

E Ricciardo descrive: "Ci sono alcune curve fantastiche qui, le più ovvie sono le curve a S di Senna. Lì si può sorpassare. Di solito si pianifica la manovra in anticipo e si guarda a cosa ha fatto il pilota davanti nel giro precedente per capire se lascerà un varco o si difenderà".

Il fatto che si tratti di un altro weekend sprint dopo Austin non preoccupa l'attuale diciassettesimo pilota del WRC: "Sono curioso di vedere come andrà, dato che ora ho molta più fiducia e so meglio come impostare la macchina. Dopo aver disputato due gare dal mio rientro dall'infortunio, non vedo l'ora di affrontare il weekend sprint di Interlagos".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12