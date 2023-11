Daniel Ricciardo: "Uma corrida cansativa".

Daniel Ricciardo teve um desempenho notável no México. O australiano da equipa AlphaTauri está agora ansioso pelo fim de semana em São Paulo, onde começa com pontos de interrogação, como sublinha.

Para Daniel Ricciardo, o fim de semana no México correu melhor do que o esperado, com o regressado à Fórmula 1 a iniciar o GP do Autódromo Hermanos Rodríguez na quarta posição da grelha e a cruzar a linha de chegada em sétimo lugar. Assim, somou seis pontos importantes, que fizeram com que a sua equipa AlphaTauri subisse dois lugares na classificação dos construtores.

"O fim de semana no México foi fantástico do princípio ao fim e fiquei muito contente com a forma como correu. Tínhamos um bom carro e aproveitei-o ao máximo. Fiquei no México mais alguns dias antes de vir para São Paulo", explica o australiano de 34 anos, olhando para trás. E ele enfatiza: "As coisas correram melhor do que o esperado no México".

O oito vezes vencedor de um GP está igualmente confiante quanto ao próximo confronto em São Paulo: "Espero que tenhamos novamente um carro entre os 10 primeiros". Ao mesmo tempo, ele adverte: "Mas é difícil avaliar como a pista vai se adequar ao nosso carro. Acho que ainda não fiz corridas suficientes com este carro para saber quais são as melhores pistas para nós".

Falando sobre a pista de Interlagos, Ricciardo diz: "Interlagos é uma pista muito curta que não tem muitas curvas, por isso quando estás ao volante tens de te certificar que as fazes todas bem. Porque se cometeres um erro, é difícil recuperar o tempo que perdeste."

O piloto da AlphaTauri sabe: "Fisicamente, é uma corrida difícil, especialmente para o pescoço, porque estamos a andar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Sentimos que estamos sempre a virar para a esquerda. Além disso, a pista tem pouca aderência, o que a torna ainda mais difícil. É outra pista a uma altitude invulgar, mas ao contrário do México, onde se notava mesmo ao subir escadas, nunca o senti no Brasil."

E Ricciardo descreve: "Há algumas curvas fantásticas aqui, sendo as mais óbvias as curvas em S do Senna. É possível ultrapassar lá. Normalmente planeia-se a manobra de antemão e vê-se o que o tipo da frente fez na volta anterior para saber se vai deixar uma brecha ou defender-se."

O facto de ser outro fim de semana de sprint, depois de Austin, não incomoda o atual décimo sétimo classificado do WRC: "Estou curioso para ver como vai correr, pois agora tenho muito mais confiança e sei melhor como configurar o carro. Depois de ter disputado duas corridas desde o meu regresso da lesão, estou ansioso pelo fim de semana de sprint em Interlagos."

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12