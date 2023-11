Formule 1 au Brésil : une inspiration venue de Suisse

La Formule 1 passe donc du Grand Prix des Etats-Unis au GP traditionnel du Brésil, en passant par la manche du championnat du monde au Mexique, n'est-ce pas ? Non, en fait, ce n'est pas vrai. Car, ignoré par la plupart des fans et des spécialistes, le prochain Grand Prix est le Grand Prix de São Paulo.

Il y a un peu plus de trois ans, le 13 novembre 2020, une prolongation de contrat a été confirmée entre le directeur général de la Formule 1 de l'époque, Chase Carey, et les organisateurs du traditionnel GP dans le quartier d'Interlagos. En raison du soutien financier de la ville et de l'État de São Paulo, il avait alors été décidé que le Grand Prix ne porterait plus le nom du Brésil. Le nouvel accord est valable jusqu'en 2026 inclus.

La participation de la ville pour un nouveau contrat de cinq ans s'élevait à l'équivalent de 19 millions d'euros, la participation de l'État fédéral n'a jamais été communiquée.

Le Grand Prix du Brésil a lieu dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 depuis 1973, les cinq premières courses du championnat ainsi que celles de 1979 et 1980 se sont déroulées sur l'"Autódromo José Carlos Pace" d'Interlagos à São Paulo ; en 1978 ainsi que de 1981 à 1989, c'est l'"Autódromo Internacional Nelson Piquet" de Rio de Janeiro qui a accueilli les courses. De 1990 à 2019, la catégorie reine est revenue à Interlagos. En 2020, la course n'a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de Corona.

Officiellement, le circuit s'appelle "Autódromo José Carlos Pace", il porte le nom du pilote Brabham dont l'avion s'est écrasé en 1977. Le circuit brésilien est ainsi l'un des deux seuls circuits du programme du championnat du monde 2021 à porter le nom de pilotes de course (l'autre étant l'Autódromo Hermanos Rodríguez à Mexico, du nom de Pedro et Ricardo Rodríguez).



Les lecteurs posent régulièrement la question : Pourquoi le circuit du Brésil est-il communément appelé "Interlagos" ?



La réponse est étonnante, car ses racines plongent dans la Suisse ! En 1926, le Britannique Louis Romero Sanson, né au Venezuela et propriétaire d'une entreprise de construction, voulait utiliser la zone dans le sens d'une extension de la ville. Il avait prévu le "Balneário Satélite da Capital", une ville satellite avec des immeubles d'habitation, d'énormes stades de sport, le tout niché entre deux réservoirs d'eau.



Romero Sanson a confié la conception architecturale au Français Alfred Agache, qui avait déjà conçu de nouveaux quartiers à Rio de Janeiro. Agache a examiné le site et a trouvé qu'il lui rappelait la région d'Interlaken en Suisse. Interlaken (entre les lacs) est devenu Interlagos en portugais.



La plupart des projets de Romero Sanson et Agache ont été stoppés par la crise économique mondiale. Aujourd'hui, le circuit ne se trouve plus non plus en dehors de la ville, mais fait depuis longtemps partie de la métropole de 12,33 millions d'habitants.



Autre particularité d'Interlagos : l'autodrome est l'un des sept circuits du championnat du monde 2023 qui seront parcourus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (avec Bakou, Miami, Austin, Djidda, Las Vegas et Yas Marina).