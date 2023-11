Formula 1 in Brasile: ispirazione dalla Svizzera

Come il Gran Premio del Brasile non si chiama in realtà Gran Premio del Brasile e come il quartiere di San Paolo chiamato Interlagos non esisterebbe senza la Svizzera.

La Formula 1 passa dal Gran Premio degli Stati Uniti alla prova del Campionato del Mondo in Messico fino al tradizionale GP del Brasile, vero? No, in realtà non è vero. Perché, ignorato dalla maggior parte degli appassionati e degli opinionisti, il prossimo Gran Premio è il Gran Premio di San Paolo.

Ben tre anni fa, il 13 novembre 2020, è stato confermato un prolungamento del contratto tra l'allora direttore generale della Formula Uno Chase Carey e gli organizzatori del tradizionale GP nel quartiere di Interlagos. A causa del sostegno finanziario della città e dello Stato di San Paolo, all'epoca fu deciso che il Gran Premio non avrebbe più avuto il nome del Brasile. Il nuovo accordo è valido fino al 2026 compreso.

Il contributo della città per il nuovo contratto quinquennale è stato pari a 19 milioni di euro; il contributo dello Stato non è mai stato comunicato.

Il Gran Premio del Brasile si svolge nell'ambito del Campionato del Mondo di Formula 1 dal 1973; le prime cinque prove del Campionato del Mondo e le gare del 1979 e del 1980 si sono tenute all'"Autódromo José Carlos Pace" di Interlagos, a San Paolo; nel 1978 e dal 1981 al 1989 è stato ospitato l'"Autódromo Internacional Nelson Piquet" di Rio de Janeiro. Dal 1990 al 2019, la classe regina è tornata a Interlagos. Nel 2020, la gara non si è potuta svolgere a causa della pandemia di Corona.

Ufficialmente, il circuito si chiama "Autódromo José Carlos Pace" e porta il nome del pilota Brabham precipitato in aereo nel 1977. Questo fa del circuito brasiliano uno degli unici due del programma della Coppa del Mondo 2021 intitolati a piloti (l'altro è l'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, intitolato a Pedro e Ricardo Rodríguez).



I lettori si chiedono continuamente: Perché il circuito brasiliano viene comunemente chiamato "Interlagos"?



La risposta è sconcertante, perché le sue radici risalgono alla Svizzera! Nel 1926, il britannico di origine venezuelana Louis Romero Sanson, proprietario di un'impresa di costruzioni, voleva utilizzare l'area nel senso di un'espansione urbana. Il progetto prevedeva un "Balneário Satélite da Capital", una città satellite con edifici residenziali, enormi stadi sportivi, il tutto incastonato tra due bacini idrici.



Romero Sanson incaricò l'architetto francese Alfred Agache, che aveva già progettato nuovi quartieri a Rio de Janeiro. Agache osservò il sito e trovò che gli ricordava la regione di Interlaken, in Svizzera. Interlaken (tra i laghi) divenne Interlagos in portoghese.



La maggior parte dei progetti di Romero Sanson e Agache sono stati interrotti dalla crisi economica mondiale. Oggi l'autodromo non si trova più fuori città, ma è diventato da tempo parte della metropoli di 12,33 milioni di abitanti.



Un'altra particolarità di Interlagos: l'autodromo è uno dei sette circuiti del Campionato del Mondo 2023 che si correranno in senso antiorario (insieme a Baku, Miami, Austin, Jeddah, Las Vegas e Yas Marina).