Fórmula 1 no Brasil: Inspiração da Suíça

Então a Fórmula 1 passa do Grande Prémio dos Estados Unidos para a ronda do Campeonato do Mundo no México e para o tradicional GP do Brasil, não é verdade? Não, na verdade não é verdade. Porque, ignorado pela maioria dos fãs e especialistas, o próximo Grande Prémio é o Grande Prémio de São Paulo.

Há uns bons três anos, em 13 de novembro de 2020, foi confirmada uma extensão de contrato entre o então diretor administrativo da Fórmula 1, Chase Carey, e os organizadores do tradicional GP no distrito de Interlagos. Devido ao apoio financeiro da cidade e do estado de São Paulo, foi decidido na altura que o Grande Prémio deixaria de ter o nome do Brasil. O novo acordo é válido até 2026, inclusive.

A contribuição da cidade para um novo contrato de cinco anos foi o equivalente a 19 milhões de euros; a contribuição do estado nunca foi comunicada.

O Grande Prémio do Brasil faz parte do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 desde 1973. As cinco primeiras etapas do Campeonato do Mundo, bem como as corridas de 1979 e 1980, foram disputadas no Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, em São Paulo; em 1978 e de 1981 a 1989, o Autódromo Internacional Nelson Piquet, no Rio de Janeiro, foi o local da prova. De 1990 a 2019, a categoria rainha voltou a ser disputada em Interlagos. Em 2020, a corrida não pôde realizar-se devido à pandemia de Corona.

Oficialmente, o circuito chama-se "Autódromo José Carlos Pace" e tem o nome do piloto da Brabham que se despenhou de avião em 1977. Isto faz com que a pista brasileira seja uma das duas únicas no programa do Campeonato do Mundo de 2021 com o nome de pilotos de corridas (a outra é o Autódromo Hermanos Rodríguez na Cidade do México, com o nome de Pedro e Ricardo Rodríguez).



Os leitores perguntam repetidamente: Porque é que o circuito no Brasil é normalmente referido como "Interlagos"?



A resposta é desconcertante, porque as suas raízes remontam à Suíça! Em 1926, o britânico de origem venezuelana Louis Romero Sanson, dono de uma empresa de construção, queria usar a área no sentido de uma expansão urbana. O plano era o "Balneário Satélite da Capital", uma cidade satélite com edifícios residenciais, enormes estádios desportivos, tudo isto encaixado entre dois reservatórios de água.



Romero Sanson contratou o arquiteto francês Alfred Agache, que já havia projetado novos bairros no Rio de Janeiro. Agache olhou para o local e achou que ele lembrava a região de Interlaken, na Suíça. Interlaken (entre os lagos) virou Interlagos em português.



A maior parte dos planos de Romero Sanson e Agache foram interrompidos pela crise económica mundial. Hoje, o autódromo também não está mais localizado fora da cidade, mas há muito tempo se tornou parte da metrópole de 12,33 milhões de habitantes.



Outra particularidade de Interlagos: o autódromo é um dos sete circuitos do Campeonato do Mundo de 2023 que serão percorridos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (juntamente com Baku, Miami, Austin, Jeddah, Las Vegas e Yas Marina).