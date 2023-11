Günther Steiner sobre la actualización: "Esperábamos más".

El equipo Haas se ha puesto al día en la pista de Austin, que aún no ha colmado las altas expectativas. Günther Steiner, jefe del equipo, hace la siguiente valoración provisional.

Durante mucho tiempo, los pilotos de Haas Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen se habían referido al amplio paquete de actualizaciones que la escudería estadounidense había preparado para la carrera de Austin en lo que respecta al rendimiento de sus monoplazas de GP. El jefe del equipo, Günther Steiner, tampoco ocultó las grandes expectativas que su equipo tenía puestas en las innovaciones.

Pero los esperados avances aún no se han materializado, ni en el Circuito de las Américas ni en el Autódromo Hermanos Rodríguez pudieron el alemán y su compañero danés sumar ningún punto en el campeonato. La última vez que el equipo estadounidense logró puntuar fue hace algún tiempo: en Singapur, Kevin Magnussen sumó un punto para la escudería del empresario estadounidense Gene Haas en décima posición.

Steiner admite entonces con respecto a la actualización: "Las principales conclusiones sobre la actualización son que tal vez esperábamos un poco más, pero sigue siendo un poco un sube y baja porque Austin fue un fin de semana al sprint donde las oportunidades de pruebas son limitadas."

"Y México fue un caso especial por la altitud. No tuvimos suficiente carga aerodinámica el fin de semana pasado, así que todavía no he hecho un juicio final sobre la actualización", añade el piloto del Tirol del Sur. "Pero las expectativas eran un poco más altas", subraya de nuevo, pero también dice: "Pero nos da la dirección correcta para el próximo año".

GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12