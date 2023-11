Günther Steiner à propos de la mise à jour : "Nous nous attendions à mieux".

Les pilotes Haas Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen ont longtemps évoqué le vaste paquet de mises à jour que l'écurie américaine avait concocté pour la course d'Austin lorsqu'il s'agissait d'évaluer les performances de leurs voitures de GP. Le directeur de l'équipe, Günther Steiner, n'a pas non plus caché les attentes élevées que son équipe plaçait dans ces nouveautés.

Mais les progrès espérés n'ont pas encore été au rendez-vous : ni sur le Circuit des Amériques, ni sur l'Autódromo Hermanos Rodriguez, l'Allemand et son coéquipier danois n'ont pu marquer de points au championnat du monde. La dernière fois que l'équipe américaine a marqué des points, c'était à Singapour, lorsque Kevin Magnussen, dixième, a marqué un point pour l'écurie de l'entrepreneur américain Gene Haas.

Steiner avoue donc, en parlant de la mise à jour : "Les principales conclusions sur la mise à jour sont que nous nous attendions peut-être à un peu plus, mais c'est toujours un peu des hauts et des bas parce qu'Austin était un week-end de sprint où les possibilités de tests sont limitées".

"Et le Mexique était un cas particulier à cause de l'altitude. Nous n'avions pas assez d'appui le week-end dernier, c'est pourquoi je n'ai pas encore porté de jugement définitif sur la mise à jour", ajoute le pilote du Tyrol du Sud. "Mais les attentes étaient un peu plus élevées", souligne-t-il encore une fois, tout en précisant : "Mais cela nous donne la bonne direction pour l'année prochaine".

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12