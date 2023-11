Günther Steiner sull'aggiornamento: "Ci aspettavamo di più".

Per molto tempo, i piloti della Haas Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen hanno fatto riferimento all'ampio pacchetto di aggiornamenti che la scuderia statunitense aveva messo a punto per la gara di Austin per quanto riguarda le prestazioni delle loro vetture da GP. Anche il boss del team Günther Steiner non ha nascosto le grandi aspettative che il suo team aveva per le innovazioni.

Ma i progressi sperati non si sono ancora concretizzati: né al Circuit of the Americas né all'Autódromo Hermanos Rodriguez il tedesco e il suo compagno di squadra danese sono riusciti a ottenere punti in campionato. L'ultimo piazzamento a punti della squadra americana risale a qualche tempo fa: a Singapore, Kevin Magnussen ha ottenuto un punto per la squadra dell'imprenditore americano Gene Haas, piazzandosi al decimo posto.

Steiner ammette poi in merito all'aggiornamento: "I risultati principali dell'aggiornamento sono che forse ci aspettavamo un po' di più, ma è ancora un po' un saliscendi perché Austin è stato un fine settimana sprint in cui le opportunità di test sono limitate".

"E il Messico è stato un caso particolare a causa dell'altitudine. Lo scorso fine settimana non avevamo abbastanza deportanza, quindi non ho ancora espresso un giudizio definitivo sull'aggiornamento", aggiunge l'altoatesino. "Ma le aspettative erano un po' più alte", sottolinea ancora, ma dice anche: "Ma ci dà la giusta direzione per il prossimo anno".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12