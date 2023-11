Günther Steiner sobre a atualização: "Esperávamos mais".

Durante muito tempo, os pilotos da Haas, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, referiram-se ao extenso pacote de actualizações que a equipa norte-americana tinha preparado para a corrida de Austin, no que diz respeito ao desempenho dos seus carros de GP. O chefe de equipa Günther Steiner também não escondeu as grandes expectativas que a sua equipa tinha para as inovações.

Mas os progressos esperados ainda não se concretizaram: nem no Circuito das Américas nem no Autódromo Hermanos Rodriguez, o alemão e o seu companheiro de equipa dinamarquês conseguiram marcar pontos no campeonato. O último resultado pontual da equipa americana foi há pouco tempo: em Singapura, Kevin Magnussen marcou um ponto para a equipa do empresário americano Gene Haas, em décimo lugar.

Steiner admite então, em relação à atualização: "As principais conclusões da atualização são que talvez esperássemos um pouco mais, mas continua a ser um pouco de altos e baixos porque Austin foi um fim de semana de sprint em que as oportunidades de teste são limitadas".

"E o México foi um caso especial devido à altitude. Não tivemos downforce suficiente no fim de semana passado, por isso ainda não fiz um julgamento final sobre a atualização", acrescenta o sul-tiropeu. "Mas as expectativas eram um pouco mais elevadas", sublinha novamente, mas também diz: "Mas dá-nos a direção certa para o próximo ano."

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12