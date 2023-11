Toto Wolff (Mercedes) sobre la FIA: No está bien

Garry Connelly, de Australia, Danny Sullivan, de Estados Unidos, Alfonso Oros Trigueros, de México, así como Loic Bacquelaine, de Bélgica, tuvieron una larga noche de sábado en México: citaron a no menos de seis pilotos de Fórmula 1 para que dieran explicaciones por los incidentes ocurridos durante los últimos entrenamientos.

Estuvieron investigando:

George Russell: oponente bloqueado a la salida del pit lane.

Max Verstappen: misma infracción

Fernando Alonso: misma infracción

Lewis Hamilton: demasiado rápido en bandera amarilla

Logan Sargeant: adelantamiento bajo bandera amarilla

Williams: infracción en el pit lane

Yuki Tsunoda: testigo de la infracción de Williams

Más tarde Sargeant fue sancionado (diez puestos atrás), Hamilton no (pudo demostrar que había retrasado). Williams fue multado por tener material no autorizado en el pit lane, que Tsunoda rápidamente atropelló.

Pero de lo que más se habló fue de la espera de Russell, Verstappen y Alonso, que tardaron en salir de boxes para crear un hueco delante de ellos. Detrás de ellos, los rivales tuvieron que esperar porque sólo se permite adelantar en cualquier momento si un piloto tiene problemas técnicos evidentes.



Los comisarios de carrera explicaron: "El comportamiento de los pilotos es consecuencia directa de las normas de los comisarios de carrera en cuanto a mantener un tiempo mínimo". (Se trata de que los pilotos no se entretengan durante las vueltas de calentamiento y de salida).



Los responsables del reglamento continúan: "No obstante, deben evitarse las paradas no esenciales a la salida del pit lane. Está claro que aquí surge una contradicción: los pilotos quieren abrir hueco, pero para ello no quieren conducir demasiado despacio después en la pista. Al final, es un mal menor tener un atasco en el pit lane que coches de carreras con grandes diferencias de velocidad en la pista. Los pilotos actuaron de buena fe".



El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, opina sobre el dilema: "Nadie quiere verse entorpecido, y tampoco queremos ver un atasco al final del pit lane. ¿Cómo podemos conseguirlo? Es cierto que es mejor tener que esperar unos segundos en el pit lane que ser retenido en la pista, y no sólo parece torpe. No está bien porque puede llevar a que un piloto no pueda empezar su vuelta rápida".



"Creo que es hora de que los representantes de la FIA se sienten con los directores deportivos y los pilotos y se hagan la pregunta: ¿qué es lo que realmente estamos intentando conseguir aquí?".