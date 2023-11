Toto Wolff (Mercedes) à propos de la FIA : "Ce n'est pas correct

Beaucoup de travail pour les commissaires de course au Mexique : après les qualifications du GP traditionnel, six pilotes ont dû passer à l'action. Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, déclare : "La FIA et les pilotes doivent s'asseoir à la même table.

Garry Connelly d'Australie, Danny Sullivan des Etats-Unis, Alfonso Oros Trigueros du Mexique ainsi que Loic Bacquelaine de Belgique ont passé un long samedi soir au Mexique : ils ont convoqué pas moins de six pilotes de Formule 1 pour s'expliquer sur des incidents survenus lors des essais finaux.

L'enquête a porté sur :

George Russell : adversaire bloqué à la sortie de la voie des stands

Max Verstappen : même infraction

Fernando Alonso : même infraction

Lewis Hamilton : excès de vitesse au drapeau jaune

Logan Sargeant : dépassement sous drapeau jaune

Williams : infraction dans la voie des stands

Yuki Tsunoda : témoin de l'infraction de Williams

Plus tard, Sargeant a été sanctionné (recul de dix places), Hamilton non (il a pu prouver qu'il avait retardé). Williams a écopé d'une amende pour avoir laissé du matériel non autorisé dans la voie des stands, que Tsunoda a rapidement écrasé.

Mais ce qui a le plus fait parler, c'est l'attente de Russell, Verstappen et Alonso - ils ont mis beaucoup de temps à quitter la voie des stands pour créer un espace devant eux. Derrière, les adversaires ont dû attendre, car à chaque endroit, les dépassements ne sont autorisés que si un pilote a des problèmes techniques évidents.



Les commissaires de course ont déclaré : "Le comportement des pilotes est une conséquence directe des règles de la direction de course en matière de respect d'un temps minimum". (Il s'agit ici d'éviter que les pilotes ne traînent pendant les tours d'échauffement et de sortie de piste).



Les gardiens du règlement poursuivent : "Néanmoins, les arrêts non nécessaires à la sortie de la voie des stands devraient être évités. Il est clair qu'il y a là une contradiction - les pilotes veulent créer un écart, mais pour cela, ils ne doivent pas rouler trop lentement plus tard sur la piste. En fin de compte, c'est un moindre mal d'avoir un embouteillage dans la voie des stands que d'avoir des voitures de course avec de grandes différences de vitesse sur la piste. Les pilotes ont agi de bonne foi".



Le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, explique le dilemme : "Personne ne veut être gêné, et nous ne voulons pas non plus voir un embouteillage au bout de la voie des stands. Comment pouvons-nous y arriver ? Il est certes préférable de devoir attendre quelques secondes dans la voie des stands plutôt que d'être retardé sur la piste, et cela ne semble pas simplement maladroit. Ce n'est pas correct, car cela peut empêcher un pilote de commencer son tour rapide".



"Je pense qu'il est temps que les représentants de la FIA s'assoient autour d'une table avec les directeurs sportifs et les pilotes et qu'ils se posent la question - qu'est-ce que nous voulons vraiment obtenir ici ?"