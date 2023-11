Toto Wolff (Mercedes) sulla FIA: non è giusto

Garry Connelly dall'Australia, Danny Sullivan dagli Stati Uniti, Alfonso Oros Trigueros dal Messico e Loic Bacquelaine dal Belgio hanno avuto un lungo sabato sera in Messico: hanno convocato non meno di sei piloti di Formula 1 per giustificarsi degli incidenti avvenuti durante le prove finali.

Stavano indagando:

George Russell: avversario bloccato all'uscita della corsia dei box.

Max Verstappen: stessa infrazione

Fernando Alonso: stessa infrazione

Lewis Hamilton: troppo veloce in regime di bandiere gialle

Logan Sargeant: sorpasso in regime di bandiera gialla

Williams: infrazione nella corsia dei box

Yuki Tsunoda: testimone dell'infrazione Williams

Successivamente Sargeant è stato penalizzato (dieci posizioni indietro), Hamilton no (ha potuto dimostrare di aver ritardato). La Williams è stata multata per la presenza di materiale non autorizzato nella corsia dei box, che Tsunoda ha prontamente investito.

Ma è stata l'attesa di Russell, Verstappen e Alonso a far parlare di sé: hanno impiegato molto tempo a lasciare la corsia dei box per creare un vuoto davanti a loro. Dietro di loro, gli avversari hanno dovuto aspettare perché il sorpasso è consentito solo se un pilota ha evidenti problemi tecnici.



I commissari di gara hanno spiegato: "Il comportamento dei piloti è una diretta conseguenza delle regole dei commissari di gara in termini di rispetto del tempo minimo". (Si tratta di evitare che i piloti si attardino durante i giri di riscaldamento e di uscita).



I responsabili delle regole continuano: "Tuttavia, le soste non indispensabili all'uscita della corsia dei box dovrebbero essere evitate. È chiaro che in questo caso si verifica una contraddizione: i piloti vogliono creare un distacco, ma per farlo non vogliono guidare troppo lentamente in seguito sulla pista. Alla fine, è il male minore avere un ingorgo nella corsia dei box piuttosto che far correre le auto con grandi differenze di velocità sulla pista. I piloti hanno agito in buona fede".



Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, ha commentato così il dilemma: "Nessuno vuole essere ostacolato, e nemmeno noi vogliamo vedere un ingorgo alla fine della corsia dei box. Come possiamo gestirlo? È vero che è meglio dover aspettare qualche secondo nella corsia dei box piuttosto che essere bloccati in pista, e non è solo una mossa maldestra. Non è giusto perché può portare un pilota a non poter iniziare il suo giro veloce".



Credo che sia giunto il momento che i rappresentanti della FIA si riuniscano con i direttori sportivi e i piloti e si pongano la domanda: "Che cosa stiamo cercando di ottenere?".