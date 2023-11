Toto Wolff (Mercedes) sobre a FIA: Não está correto

Garry Connelly, da Austrália, Danny Sullivan, dos EUA, Alfonso Oros Trigueros, do México, e Loic Bacquelaine, da Bélgica, tiveram uma longa noite de sábado no México: convocaram nada menos do que seis pilotos de Fórmula 1 para se explicarem por incidentes ocorridos durante o último treino.

Estavam a investigar:

George Russell: oponente bloqueado à saída da via das boxes.

Max Verstappen: mesma infração

Fernando Alonso: mesma infração

Lewis Hamilton: demasiado rápido em bandeira amarela

Logan Sargeant: ultrapassagem sob bandeira amarela

Williams: infração na via das boxes

Yuki Tsunoda: testemunhou a infração da Williams

Mais tarde, Sargeant foi penalizado (dez lugares atrás), mas Hamilton não (pôde provar que se tinha atrasado). A Williams foi multada por ter material não autorizado nas boxes, que Tsunoda atropelou de imediato.

Mas foi a espera de Russell, Verstappen e Alonso que foi mais comentada - eles demoraram muito tempo a sair das boxes para criar um espaço à sua frente. Atrás deles, os adversários tiveram de esperar porque a ultrapassagem só é permitida em qualquer altura se um piloto tiver problemas técnicos óbvios.



Os comissários de prova explicaram: "O comportamento dos pilotos é uma consequência direta das regras dos comissários de prova em termos de cumprimento de um tempo mínimo." (Isto tem a ver com o facto de os pilotos não se atrasarem durante as voltas de aquecimento e de saída).



Os responsáveis pelas regras continuam: "No entanto, devem ser evitadas as paragens não essenciais à saída da via das boxes. É evidente que surge aqui uma contradição - os pilotos querem criar uma distância, mas para o fazer não querem conduzir demasiado devagar mais tarde na pista de corrida. No fim de contas, é preferível ter um engarrafamento nas boxes do que ter carros de corrida com grandes diferenças de velocidade na pista. Os pilotos agiram de boa fé".



O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, diz o seguinte sobre o dilema: "Ninguém quer ser prejudicado e também não queremos ver um engarrafamento no final da via das boxes. Como é que podemos gerir isso? É verdade que é melhor ter de esperar alguns segundos nas boxes do que ficar retido na pista, e não parece apenas desajeitado. Não é correto porque pode levar a que um piloto não consiga iniciar a sua volta rápida."



"Penso que está na altura de os representantes da FIA se sentarem com os directores desportivos e os pilotos e fazerem a si próprios a pergunta: o que estamos realmente a tentar alcançar aqui?"