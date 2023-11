Christian Horner sobre Lewis Hamilton: "Es conmovedor".

El mexicano Sergio Pérez ha realizado una excelente primera parte de la temporada, incluyendo sus fabulosas victorias en Arabia Saudí y Azerbaiyán. A partir de Miami, entró en un bajón de forma, sus actuaciones, especialmente en clasificación, fueron una y otra vez aleccionadoras, y esto comprometió sus prestaciones en las carreras.

Evidentemente, hubo críticas en Red Bull Racing. Después de todo, se supone que el segundo piloto junto a Max Verstappen debe conducir cerca del holandés, idealmente asegurando un uno-dos o sacando las brasas del fuego si Verstappen tiene un problema. Eso ha ocurrido muy pocas veces con Pérez este año.

El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, y el asesor de Red Bull Motorsport, el Dr. Helmut Marko, no son conocidos por envolver a sus pilotos entre algodones: los problemas se abordan sin rodeos. Se lo dejaron claro a Pérez: esperamos más de ti.

El rumor de que Pérez tendría que temer por su puesto a pesar de tener contrato hasta 2024 generó las críticas de la estrella de Mercedes Lewis Hamilton. El siete veces campeón de Fórmula Uno dijo: "No creo que Sergio Pérez reciba excesivo apoyo del equipo. Y hay una persona que no es de mucha ayuda desde el punto de vista psicológico".



Christian Horner no puede más que reírse de esta afirmación: "Es conmovedor cómo nos cuida Hamilton, cuando hace sólo unas semanas cuestionaba la validez del compañero de cuadra de Max. Pero qué demonios - los rumores siempre circulan, especialmente cuando no hay mucho que escribir en este momento."



"El hecho es que Checo tiene una fuerte relación con el equipo y lo mismo con su compañero de cuadra. Queremos ayudarle a alcanzar el puesto 2 del WRC. Y también tenemos que decepcionar a la gente que habla de una supuesta rivalidad intensa entre nuestros pilotos. De hecho, se llevan bien. Estoy seguro de que a algunos medios de comunicación les encantaría que los dos estuvieran enfrentados todo el tiempo, pero no es el caso".