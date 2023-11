Christian Horner à propos de Lewis Hamilton : "C'est touchant".

Le Mexicain Sergio Pérez a réalisé une excellente première partie de saison, avec notamment de fabuleuses courses victorieuses en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan. A partir de Miami, il a connu une baisse de forme, ses performances, notamment en qualifications, ont toujours été décevantes, ce qui a compromis ses performances en course.

Il est clair que des critiques sont apparues chez Red Bull Racing. Car le deuxième pilote aux côtés de Max Verstappen doit rouler à proximité du Néerlandais, idéalement assurer un doublé ou tirer les marrons du feu en cas de problème de Verstappen. Cela n'est que trop rarement arrivé avec Pérez cette année.

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, et le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, ne sont pas connus pour envelopper leurs pilotes dans du coton : les problèmes sont abordés en ligne droite. Ils ont fait comprendre à Pérez - nous attendons plus de toi.

La rumeur selon laquelle Pérez devrait craindre pour son cockpit malgré un contrat pour 2024 a suscité les critiques de la star de Mercedes Lewis Hamilton. Le septuple champion de Formule 1 a déclaré : "Je ne pense pas que Sergio Pérez reçoive un soutien excessif de la part de l'équipe. Et il y a une personne qui n'est pas d'une grande aide d'un point de vue psychologique".



Christian Horner ne peut que rire de cette déclaration : "C'est touchant de voir comment Hamilton s'occupe de nous, alors qu'il y a quelques semaines encore, il remettait en question la validité du compagnon d'écurie de Max. Mais que voulez-vous, il y a toujours des rumeurs qui circulent, surtout quand il n'y a pas grand-chose à écrire".



"Le fait est que Checo a une relation forte avec l'équipe et aussi avec son compagnon d'écurie. Nous voulons l'aider à atteindre la deuxième place du championnat du monde. Et nous devons aussi décevoir les personnes qui parlent d'une prétendue rivalité intense entre nos pilotes. En réalité, ils s'entendent très bien. Je suis sûr que certains représentants des médias aimeraient que les deux se sautent à la gorge en permanence, mais ce n'est tout simplement pas le cas".