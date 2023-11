Christian Horner su Lewis Hamilton: "È commovente".

Lewis Hamilton ha recentemente criticato il modo in cui Sergio Pérez viene trattato alla Red Bull Racing. Il boss del team RBR, Christian Horner, non ha potuto far altro che commentare: "È commovente il modo in cui Hamilton si occupa di noi.

Il messicano Sergio Pérez ha mostrato un'eccellente prima parte di stagione, con le sue favolose vittorie in Arabia Saudita e Azerbaigian. Da Miami in poi ha avuto un crollo di forma, le sue prestazioni, soprattutto in qualifica, sono state più volte penalizzanti e questo ha compromesso le sue prestazioni in gara.

Chiaramente, la Red Bull Racing è stata criticata. Dopo tutto, il secondo pilota al fianco di Max Verstappen dovrebbe guidare vicino all'olandese, idealmente assicurando una doppietta o togliendo la brace dal fuoco se Verstappen ha un problema. Quest'anno è successo troppo raramente con Pérez.

Il team boss della Red Bull Racing, Christian Horner, e il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull Motorsport, non sono noti per avvolgere i loro piloti nell'ovatta: i problemi vengono affrontati in modo diretto. Hanno detto chiaramente a Pérez: "Ci aspettiamo di più da te".

La voce secondo cui Pérez avrebbe dovuto temere per il suo abitacolo nonostante un contratto per il 2024 ha suscitato le critiche della stella della Mercedes Lewis Hamilton. Il sette volte campione di Formula Uno ha dichiarato: "Non credo che Sergio Pérez riceva un sostegno eccessivo dalla squadra. E c'è una persona che non è di grande aiuto dal punto di vista psicologico".



Christian Horner non può che ridere di questa affermazione: "È commovente come Hamilton si occupi di noi, quando solo poche settimane fa metteva in dubbio la validità del compagno di scuderia Max. Ma che diavolo, le voci circolano sempre, soprattutto quando non c'è molto da scrivere al momento".



"Il fatto è che Checo ha un forte rapporto con la squadra e allo stesso modo con il suo compagno di scuderia. Vogliamo aiutarlo a raggiungere il secondo posto nel WRC. E dobbiamo anche deludere le persone che blaterano di una presunta forte rivalità tra i nostri piloti. In realtà, vanno d'accordo. Sono certo che ad alcuni media piacerebbe che i due si scannassero in continuazione, ma non è così".