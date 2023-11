Christian Horner sobre Lewis Hamilton: "É comovente".

O mexicano Sergio Pérez fez uma excelente primeira parte da época, incluindo as suas fabulosas vitórias na Arábia Saudita e no Azerbaijão. A partir de Miami, entrou numa fase de queda de forma, os seus desempenhos, especialmente na qualificação, foram sempre decepcionantes, o que comprometeu as suas prestações nas corridas.

É claro que houve críticas na Red Bull Racing. Afinal de contas, o segundo piloto ao lado de Max Verstappen deve conduzir perto do holandês, idealmente assegurando uma dupla ou tirando as brasas do fogo se Verstappen tiver um problema. Isso aconteceu muito raramente com Pérez este ano.

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, e o conselheiro de automobilismo da Red Bull, Dr. Helmut Marko, não são conhecidos por envolver os seus pilotos em algodão: os problemas são abordados de forma direta. Deixaram bem claro a Pérez - esperamos mais de ti.

O rumor de que Pérez teria de temer pelo seu cockpit, apesar de ter um contrato para 2024, gerou críticas da estrela da Mercedes, Lewis Hamilton. O sete vezes campeão de Fórmula 1 disse: "Não acho que Sergio Pérez receba apoio excessivo da equipa. E há uma pessoa que não é de grande ajuda do ponto de vista psicológico".



Christian Horner só pode rir com esta declaração: "É comovente como Hamilton está a cuidar de nós, quando há apenas algumas semanas atrás ele estava a questionar a validade do companheiro de Max. Mas que se lixe - os rumores circulam sempre, especialmente quando não há muito sobre o que escrever neste momento".



"O facto é que o Checo tem uma forte relação com a equipa e também com o seu colega de equipa. Queremos ajudá-lo a chegar à 2ª posição do WRC. E também temos de desapontar as pessoas que estão a falar de uma alegada rivalidade intensa entre os nossos pilotos. De facto, eles dão-se bem. Tenho a certeza que alguns meios de comunicação social adorariam que os dois estivessem sempre a discutir um com o outro, mas não é esse o caso".