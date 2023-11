Lando Norris: "Sapere cosa possiamo ottenere".

In Messico, Lando Norris ha mostrato una forte ripresa dal 17° posto in griglia fino alla 5° posizione e la stella della McLaren è fiduciosa di poter tornare a brillare nell'ultimo weekend sprint dell'anno.

Il GP del Messico è andato bene per Lando Norris, il britannico del team McLaren è riuscito a passare dal 17° posto in griglia al quinto e ha così fatto ammenda dopo le qualifiche andate male. Aveva concluso le ultime prove al 19° posto, ma le penalità di Logan Sargeant e Yuki Tsunoda lo hanno fatto risalire di due posizioni.

Per il veloce britannico si tratta solo di una magra consolazione, che ha spiegato dopo la caccia al tempo di sabato con la sua solita autocritica: "Alla fine ho avuto una sola possibilità di fare un giro veloce e l'ho sprecata. Ciò che mi infastidisce è che so che abbiamo una buona velocità. So che con un buon giro avrei potuto concludere al primo posto".

E non poteva nemmeno essere contento di aver recuperato terreno in gara, perché sapeva che con una posizione di partenza migliore sarebbe stato possibile salire sul podio. Almeno la buona prestazione in Messico gli permette di guardare con fiducia all'ultimo weekend sprint dell'anno in Brasile. "La macchina è stata molto veloce in Messico, sono riuscito a risalire dodici posizioni e sono abbastanza soddisfatto", ha concluso.

E Norris ha sottolineato: "Sappiamo cosa possiamo ottenere, dobbiamo solo andare là fuori e dare il massimo". Non vede l'ora di correre a San Paolo: "Sarà l'ultimo weekend sprint dell'anno e questa gara ha tanta storia e tradizione. Mi piace sempre venire qui e spero che anche questa volta riusciremo a ottenere dei buoni punti".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 ore

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12