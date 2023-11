Lando Norris: "Saber o que podemos alcançar".

No México, Lando Norris mostrou uma forte recuperação, passando do 17º lugar da grelha para a 5ª posição, e a estrela da McLaren está confiante de que pode voltar a brilhar no último fim de semana de sprint do ano.

O GP do México correu bem para Lando Norris, o britânico da equipa McLaren passou do 17º lugar da grelha para o quinto lugar, emendando assim a má qualificação. Ele tinha terminado o último treino em 19º lugar, mas as penalizações de Logan Sargeant e Yuki Tsunoda fizeram-no subir duas posições.

Para o rápido britânico, isto foi apenas uma pequena consolação, explicou após a tomada de tempos de sábado, na sua habitual forma autocrítica: "No final, só tive uma hipótese de fazer uma volta rápida e desperdicei-a. O que me irrita realmente é que a minha volta rápida não foi a melhor. O que realmente me irrita é que sei que temos uma boa velocidade. Sei que com uma boa volta poderia ter terminado em primeiro lugar".

E também não podia estar contente com o seu atraso na corrida, porque sabia que, com uma melhor posição de partida, teria sido possível um lugar no pódio. Pelo menos, o bom desempenho no México permite-lhe encarar com confiança o último fim de semana de sprint do ano, no Brasil. "O carro foi muito rápido no México, consegui subir doze posições com ele e estou muito contente com isso", resumiu.

E Norris sublinhou: "Sabemos o que podemos conseguir, só precisamos de ir para a pista e ter um bom desempenho". Está ansioso pela corrida em São Paulo: "Este será o último fim de semana de sprint do ano e esta corrida tem muita história e tradição. Gosto sempre de vir aqui e espero que, desta vez, consigamos obter alguns bons pontos."

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12