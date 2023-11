Sergio Pérez : le coup bas mexicain est passé

La course à domicile de Sergio Pérez sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez n'aurait pas pu être plus courte : Dès le premier tour de course, une collision s'est produite lorsque le héros local a voulu dépasser Charles Leclerc par l'extérieur dans le premier virage. Mais comme Max Verstappen se trouvait également à côté du Monégasque et que Pérez a tourné tôt, le contact s'est mal passé.

Rétrospectivement, le pilote Red Bull Racing dit de ce crash au premier tour : "Le Mexique a été un coup bas pour moi". Mais il souligne dans la foulée : "Dans ce sport, cela arrive aussi et on ne peut pas se permettre de penser constamment à ce qui aurait pu être. Je voulais absolument gagner ma course à domicile, mais j'ai maintenant fait une croix dessus et je me concentre désormais pleinement sur le fait de rester deuxième au championnat du monde".

"Il nous faut un grand week-end au Brésil", demande Pérez, avant d'ajouter, combatif : "Je suis confiant dans notre capacité à obtenir un bon résultat. Je me sens maintenant plus à l'aise dans la voiture. Cela signifie que le travail que l'équipe et moi avons fait ensemble en termes de réglages et de performances a porté ses fruits".

"Le Brésil est un défi très différent du Mexique, mais c'est toujours un super circuit et nous avons deux chances de marquer des points ce week-end en raison du format sprint", se rassure le pilote de 33 ans. Et il ajoute : "Même si les week-ends de sprint sont un défi en termes de réglages de la voiture, nous voulons profiter au maximum de ces chances".

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12