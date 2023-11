Sergio Pérez: il colpo basso del Messico mi ha fatto arrabbiare

Sergio Pérez era determinato a conquistare la vittoria nella sua gara di casa in Messico, ma il pilota della Red Bull Racing non è andato lontano. L'amaro boccone è stato comunque digerito nel frattempo, come chiarisce l'attuale secondo classificato del campionato mondiale.

La gara di casa di Sergio Pérez all'Autódromo Hermanos Rodríguez non poteva essere più breve: C'è stato un incidente già al primo giro, quando l'eroe locale ha cercato di passare Charles Leclerc all'esterno della prima curva. Ma poiché anche Max Verstappen era accanto al monegasco e Pérez si è girato in anticipo, c'è stato uno spiacevole contatto.

Ripensando all'incidente del primo giro, il pilota della Red Bull Racing dice: "Il Messico è stato un colpo basso per me". Allo stesso tempo, però, sottolinea: "In questo sport, cose del genere accadono e non ci si può permettere di continuare a pensare a ciò che sarebbe potuto accadere. Volevo davvero vincere la mia gara di casa, ma ormai me lo sono lasciato alle spalle e ora sono pienamente concentrato a mantenere il secondo posto nel Campionato del Mondo".

"Abbiamo bisogno di un grande weekend in Brasile", esorta Pérez, che aggiunge combattivo: "Sono fiducioso che siamo in grado di ottenere un buon risultato. Ora mi sento più a mio agio in macchina. Significa che il lavoro che io e la squadra abbiamo fatto insieme in termini di assetto e prestazioni sta dando i suoi frutti".

"Il Brasile è una sfida molto diversa dal Messico, ma è sempre una pista fantastica e abbiamo due possibilità di finire nei punti questo fine settimana grazie al formato sprint", si incoraggia il 33enne. E aggiunge: "Anche se i weekend sprint sono impegnativi in termini di messa a punto della vettura, vogliamo sfruttare al meglio queste opportunità".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12