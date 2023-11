Sergio Pérez: "O golpe baixo do México irritou

Sergio Pérez estava determinado a conquistar a vitória na sua corrida caseira no México, mas o piloto da Red Bull Racing não foi longe. No entanto, a pílula amarga foi digerida entretanto, como o atual vice-campeão do mundo deixa claro.

A corrida caseira de Sergio Pérez no Autódromo Hermanos Rodríguez dificilmente poderia ter sido mais curta: Houve um acidente logo na primeira volta, quando o herói local tentou passar Charles Leclerc por fora na primeira curva. Mas como Max Verstappen também estava ao lado do monegasco e Pérez virou mais cedo, houve um contacto desagradável.

Olhando para trás, o piloto da Red Bull Racing diz sobre o acidente na primeira volta: "O México foi um golpe baixo para mim". No entanto, no mesmo fôlego, sublinha: "Neste desporto, coisas destas acontecem e não nos podemos dar ao luxo de continuar a pensar no que poderia ter acontecido. Queria muito ganhar a minha corrida em casa, mas já ultrapassei isso e agora estou totalmente concentrado em manter o segundo lugar no Campeonato do Mundo."

"Precisamos de um grande fim de semana no Brasil", insiste Pérez, acrescentando combativamente: "Estou confiante de que somos capazes de obter um bom resultado. Agora sinto-me mais confortável no carro. Significa que o trabalho que a equipa e eu fizemos em conjunto em termos de afinação e desempenho está a dar frutos."

"O Brasil é um desafio muito diferente do México, mas é sempre uma grande pista e temos duas hipóteses de terminar nos pontos este fim de semana devido ao formato sprint", encoraja-se o piloto de 33 anos. E acrescenta: "Embora os fins-de-semana de sprint sejam um desafio em termos de configuração do carro, queremos aproveitar ao máximo estas oportunidades."

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12