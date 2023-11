Yuki Tsunoda: Acusações graves contra os comissários de pista

O piloto japonês da AlphaTauri, Yuki Tsunoda, é conhecido pelo seu temperamento explosivo. No México, bateu duas vezes na cara do piloto da McLaren, Oscar Piastri, e depois repreendeu-o como uma mula.

Yuki Tsunoda estava a caminho de um lugar entre os dez primeiros no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, tal como em Austin/Texas. Mas depois houve duas colisões no duelo com o australiano Oscar Piastri no McLaren. Tsunoda explodiu no rádio, a maior parte dos seus comentários tiveram de ser censurados.

Enquanto Piastri chega ao 8º lugar, Tsunoda termina apenas em 12º. No final, o piloto de 23 anos da AlphaTauri mostrou pouca compreensão pela avaliação dos comissários de pista. Yuki acha que Oscar devia ter sido penalizado.

Tsunoda ironiza: "Mas sabemos que os comissários de prova gostam das equipas de topo, por isso é assim. É uma pena a forma como a corrida terminou para mim".

Piastri não tem qualquer culpa: "Ambos travámos tarde, os nossos carros tocaram-se. Não há mais nada a dizer sobre isso. É o que acontece quando se conduz com força."





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente



Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12