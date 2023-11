Max Verstappen: "Sería mejor para todos".

Saliendo desde la tercera posición de la parrilla, Max Verstappen se hizo con la victoria en México. Se aseguró el liderato ya en la primera curva. La estrella de Red Bull Racing repitió contra el dúo de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz lo que ya había logrado en 2021 con el entonces equipo Mercedes de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.

Verstappen también ha triunfado ya en Brasil. En 2019, ganó desde la pole. El año pasado, sin embargo, la carrera en el circuito de Interlagos no salió según lo previsto. En la clasificación, se tuvo que conformar con la segunda plaza por detrás del sorprendente Kevin Magnussen, autor de la pole. Terminó el sprint en cuarto lugar y, según el reglamento de la época, también empezó el GP desde el cuarto puesto de la parrilla. Tras 71 vueltas, terminó sexto.

Por eso se queda en Brasil con la vista puesta en el fin de semana de la 20ª carrera. "El año pasado no tuvimos un gran fin de semana aquí y debido al formato sprint no será fácil preparar la carrera aquí. Tuvimos algunas ideas la temporada pasada sobre por qué las cosas no salieron como queríamos. Pero no hay mucho tiempo para probar esas ideas", dice el tricampeón.

El año pasado, Verstappen también causó polémica porque no ayudó a su compañero Sergio "Checo" Pérez en la lucha por el segundo puesto al no dejar pasar al mexicano que iba detrás de él. La pregunta de si se apartaría en una situación similar este año es obvia.

"Es una buena pregunta", dice Verstappen. "En última instancia, después de todo, no debería depender siempre de mí conseguir los puntos que necesito. También confío en que Checo pueda hacerlo solo, porque de media tenemos mejor coche que la competencia. El año pasado no hablamos mucho de ello antes de la carrera. Pero espero que no volvamos a estar en esta situación, sería mejor para todos".

GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 segundos

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12