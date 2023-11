Max Verstappen : "Ce serait mieux pour tout le monde".

En terminant premier au Mexique, Max Verstappen a porté à 16 le record du plus grand nombre de victoires en GP en une saison. Pourtant, la star de Red Bull Racing n'est pas trop optimiste pour le week-end de course à São Paulo.

Parti de la troisième place sur la grille de départ, Max Verstappen a remporté la victoire au Mexique. Dès le premier virage, il s'est assuré la position de tête. La star de Red Bull Racing a répété contre le duo Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz ce qu'il avait déjà réussi en 2021 contre le tandem Mercedes de l'époque, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton.

Verstappen a également déjà triomphé au Brésil. En 2019, il s'était imposé en partant de la pole. Mais l'an dernier, la course sur le circuit d'Interlagos ne s'est pas déroulée comme prévu. Lors des qualifications, il a dû se contenter de la deuxième place derrière le poleman surprise Kevin Magnussen. Il a terminé le sprint en quatrième position et, selon le règlement de l'époque, il a également pris le départ du GP en quatrième position. Après 71 tours, il s'est classé sixième.

C'est pourquoi il reste au Brésil en vue du 20e week-end de course. "L'an dernier, nous n'avons pas eu un grand week-end ici et, en raison du format sprint, il ne sera pas facile de préparer la course ici. La saison dernière, nous avions déjà quelques idées sur les raisons pour lesquelles les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mais nous n'avons que peu de temps pour tester ces idées", explique le triple champion.

L'année dernière, Verstappen a également suscité la controverse en n'aidant pas son coéquipier Sergio "Checo" Pérez dans la lutte pour la deuxième place du championnat du monde, car il ne laissait pas passer le Mexicain qui roulait derrière lui. La question de savoir s'il se mettrait sur le côté cette année dans une situation similaire est évidente.

"C'est une bonne question", répond Verstappen. "En fin de compte, ce ne devrait pas toujours être à moi de marquer les points nécessaires. Je suis également confiant dans le fait que Checo y parviendra seul, car nous avons en moyenne la meilleure voiture que la concurrence. L'année dernière, nous n'en avions pas vraiment parlé avant la course. Mais j'espère que nous ne serons pas à nouveau dans cette situation, ce serait mieux pour tout le monde".

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12