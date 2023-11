Max Verstappen: "Sarebbe meglio per tutti".

Con il 1° posto in Messico, Max Verstappen ha portato a 16 il record di vittorie in una stagione. Tuttavia, la stella della Red Bull Racing non è troppo ottimista riguardo al weekend di gara a San Paolo.

Partito dalla terza posizione in griglia, Max Verstappen ha conquistato la vittoria in Messico. Si è assicurato la posizione di leader già alla prima curva. La stella della Red Bull Racing ha ripetuto contro il duo Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz ciò che aveva già ottenuto nel 2021 con l'allora squadra Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

Verstappen ha già trionfato in Brasile. Nel 2019 ha vinto partendo dalla pole. L'anno scorso, tuttavia, la gara sul circuito di Interlagos non è andata secondo i piani. Nelle qualifiche ha dovuto accontentarsi del secondo posto dietro al sorprendente Kevin Magnussen, autore della pole. Ha concluso la volata al quarto posto e, secondo il regolamento dell'epoca, ha iniziato il GP dal quarto posto in griglia. Dopo 71 giri si è classificato sesto.

Per questo motivo rimarrà in Brasile con un occhio al 20° weekend di gara. "L'anno scorso non abbiamo avuto un grande weekend qui e a causa del formato sprint non sarà facile prepararsi per la gara. La scorsa stagione ci siamo fatti delle idee sul perché le cose non sono andate come volevamo. Ma non c'è molto tempo per provare queste idee", ha dichiarato il tre volte campione.

L'anno scorso, Verstappen ha suscitato polemiche anche perché non ha aiutato il suo compagno di squadra Sergio "Checo" Pérez nella lotta per il secondo posto, non lasciando passare il messicano dietro di lui. La domanda se si farebbe da parte in una situazione simile quest'anno è ovvia.

"È una bella domanda", dice Verstappen. "In fin dei conti, dopo tutto, non dovrebbe dipendere sempre da me ottenere i punti di cui ho bisogno. Sono anche fiducioso che Checo possa farcela da solo, perché in media abbiamo la macchina migliore della concorrenza. L'anno scorso non ne abbiamo parlato prima della gara. Ma spero che non ci troveremo più in questa situazione, sarebbe meglio per tutti".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 ore

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12