Max Verstappen: "Seria melhor para todos".

Com o 1º lugar no México, Max Verstappen aumentou para 16 o recorde de maior número de vitórias em GPs numa temporada. No entanto, a estrela da Red Bull Racing não está muito otimista em relação ao fim de semana de corrida em São Paulo.

Partindo do terceiro lugar da grelha, Max Verstappen conquistou a vitória no México. Ele garantiu a posição de liderança logo na primeira curva. A estrela da Red Bull Racing repetiu contra a dupla da Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz o que já tinha conseguido em 2021 com a então equipa Mercedes de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

Verstappen também já triunfou no Brasil. Em 2019, ele venceu a partir da pole. No ano passado, porém, a corrida no circuito de Interlagos não saiu como planejado. Na qualificação, teve de se contentar com o segundo lugar, atrás do surpreendente Kevin Magnussen, que fez a pole. Terminou o sprint em quarto lugar e, de acordo com os regulamentos da altura, também começou o GP do 4º lugar da grelha. Após 71 voltas, terminou em sexto.

É por isso que ele fica no Brasil de olho no fim de semana da 20ª corrida. "No ano passado, não tivemos um bom fim de semana aqui e, devido ao formato sprint, não será fácil preparar a corrida aqui. Tivemos algumas ideias na época passada para explicar porque é que as coisas não correram como queríamos. Mas não há muito tempo para testar essas ideias", diz o tricampeão.

No ano passado, Verstappen também causou polémica por não ter ajudado o seu companheiro de equipa Sergio "Checo" Pérez na luta pelo segundo lugar, não deixando passar o mexicano atrás de si. A questão de saber se ele se afastaria numa situação semelhante este ano é óbvia.

"Essa é uma boa pergunta", diz Verstappen. "No final das contas, não devo depender sempre de mim para conseguir os pontos que preciso. Também estou confiante de que o Checo pode fazer isso sozinho, porque, em média, temos o melhor carro do que a concorrência. No ano passado, não falámos sobre isso antes da corrida. Mas espero que não voltemos a estar nessa situação, seria melhor para todos."

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12