Kevin Magnussen: Retrasado en Brasil tras un accidente

La Fórmula 1 avanza a una velocidad de vértigo: de Austin (Texas) a México y Brasil, tres fines de semana de GP en tres semanas.

El piloto de Haas Kevin Magnussen tiene suerte de haber sobrevivido ileso a un grave accidente en el Autódromo Hermanos Rodríguez (rotura de la suspensión). Ahora vuelve a Interlagos, donde tuvo una actuación sensacional hace poco menos de un año: primera pole position para el danés, primera pole position para la escudería Haas.

"Incluso después de una buena actuación inesperada, como la pole de entonces, vuelves a la normalidad muy rápidamente. Pero en general me gusta correr en Interlagos, y cuando tienes recuerdos así, es una sensación bonita".

Sobre el desagradable accidente de México, Kevin dijo mientras aún estaba en Ciudad de México: "Incluso antes del accidente, el coche se sentía extraño en la parte trasera izquierda, pero no podía averiguar qué estaba pasando. Entonces se rompió la suspensión".

Poco después del accidente, envió un mensaje a sus fans: "Se rompió la suspensión trasera izquierda y salí al límite de la pista. Mis manos se llevaron un golpe pero estoy bien. Gracias por todos los mensajes y los ánimos. Voy a recuperarme unos días y luego me voy a Brasil".



Pero lo de irse a Brasil no salió tan bien: Kevin Magnussen se ausentó del paddock del circuito de Interlagos el jueves por la mañana, y tampoco asistió a la tradicional rueda de prensa de la FIA. La ausencia no tiene nada que ver con el accidente: al parecer, su vuelo a São Paulo fue cancelado. Ahora se dice que está de camino a la megaciudad.



Por tercera vez en Interlagos después de 2021 y 2022, la carrera se disputará según el formato sprint. Kevin dice: "Cuatro de cada cinco carreras son sobre algo, eso me gusta".





GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12