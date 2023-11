Kevin Magnussen : Retardé au Brésil après un crash

La Formule 1 continue de tituber à un rythme époustouflant : d'Austin (Texas) au Brésil en passant par le Mexique, trois week-ends de GP en l'espace de trois semaines.

Le pilote Haas Kevin Magnussen a de la chance d'être sorti indemne d'un terrible accident à l'Autódromo Hermanos Rodríguez (rupture de la suspension). Il revient maintenant à Interlagos, où il a réalisé une performance sensationnelle il y a tout juste un an - première pole position pour le Danois, première pole position pour l'écurie Haas.

"Même après une performance inattendue, comme la pole position à l'époque, tu passes très vite à autre chose. Mais en général, j'aime rouler à Interlagos et quand tu as de tels souvenirs, c'est un sentiment agréable".

Concernant le vilain accident de Mexico, Kevin déclarait encore à Mexico : "Même avant l'accident, la voiture se sentait bizarrement à l'arrière gauche, mais je ne pouvais pas m'expliquer ce qui se passait. Puis la suspension a cédé".

Peu après l'accident, il a envoyé un message à ses fans : "Rupture de la suspension arrière gauche et départ dans les limites de la piste. Mes mains ont pris un coup, mais je vais bien. Merci pour tous les messages et les encouragements. Je vais maintenant me reposer quelques jours et ensuite en route pour le Brésil".



Mais le départ pour le Brésil n'a pas si bien fonctionné : Kevin Magnussen était absent du paddock du circuit d'Interlagos jeudi matin, et il n'a pas non plus participé à la traditionnelle conférence de presse de la FIA. Cette absence n'a rien à voir avec l'accident - son vol pour São Paulo aurait été annulé. Il serait désormais en route pour la mégapole.



Pour la troisième fois à Interlagos après 2021 et 2022, les courses se dérouleront selon le format du sprint. Kevin dit : "Quatre fois sur cinq, il y a un enjeu, j'aime ça".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident



Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12