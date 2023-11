Kevin Magnussen: Ritardo in Brasile dopo l'incidente

La Formula 1 procede a velocità mozzafiato: da Austin (Texas) al Messico al Brasile, tre weekend di GP in tre settimane.

Il pilota della Haas Kevin Magnussen è fortunato ad aver superato indenne il brutto incidente all'Autódromo Hermanos Rodríguez (sospensione rotta). Ora torna a Interlagos, dove poco meno di un anno fa ha realizzato una prestazione sensazionale: prima pole position per il danese, prima pole position per la scuderia Haas.

"Anche dopo una prestazione inaspettatamente buona, come la pole position di allora, si torna rapidamente alla routine. Ma in generale mi piace correre a Interlagos e quando si hanno ricordi del genere è una bella sensazione".

Riguardo al brutto incidente in Messico, Kevin ha dichiarato, mentre si trovava ancora a Città del Messico: "Anche prima dell'incidente, la macchina mi sembrava strana nella parte posteriore sinistra, ma non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Poi si è rotta la sospensione".

Poco dopo l'incidente, Kevin ha inviato un messaggio ai suoi fan: "La sospensione posteriore sinistra si è rotta e sono finito sul bordo della pista. Ho preso una botta alle mani ma sto bene. Grazie per tutti i messaggi e gli incoraggiamenti. Mi riprenderò per qualche giorno e poi partirò per il Brasile".



Ma la partenza per il Brasile non è andata così bene: Kevin Magnussen era assente dal paddock del circuito di Interlagos giovedì mattina e non ha nemmeno partecipato alla tradizionale conferenza stampa della FIA. L'assenza non ha nulla a che vedere con l'incidente: il suo volo per San Paolo sarebbe stato cancellato. Si dice che ora sia in viaggio verso la megalopoli.



Per la terza volta a Interlagos, dopo il 2021 e il 2022, la gara si svolgerà secondo il formato sprint. Kevin ha dichiarato: "Quattro gare su cinque riguardano qualcosa, mi piace".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente



Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12