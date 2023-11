Kevin Magnussen: Atrasado no Brasil após acidente

O dinamarquês Kevin Magnussen está numa montanha russa de emoções: desde o desagradável acidente no México até ao local onde conseguiu um golpe em 2022 - a pole position no Brasil. O piloto da Haas faltou à conferência de imprensa da FIA.

A Fórmula 1 avança a uma velocidade estonteante: de Austin (Texas) ao México e ao Brasil, três fins-de-semana de GP em três semanas.

O piloto da Haas, Kevin Magnussen, tem a sorte de ter sobrevivido ileso a um grave acidente no Autódromo Hermanos Rodríguez (suspensão partida). Agora regressa a Interlagos, onde teve um desempenho sensacional há pouco menos de um ano - primeira pole position para o dinamarquês, primeira pole position para a equipa Haas.

"Mesmo depois de um desempenho inesperadamente bom, como a pole position na altura, voltamos ao normal muito rapidamente. Mas, em geral, gosto de correr em Interlagos, e quando se tem recordações como essa, é uma sensação agradável."

Sobre o desagradável acidente no México, Kevin disse, ainda na Cidade do México: "Mesmo antes do acidente, o carro parecia estranho na traseira esquerda, mas não conseguia perceber o que se estava a passar. Depois, a suspensão partiu-se".

Pouco depois do acidente, Kevin enviou uma mensagem aos seus fãs: "A suspensão traseira esquerda partiu-se e fui para o limite da pista. As minhas mãos sofreram um golpe, mas estou bem. Obrigado por todas as mensagens e encorajamento. Vou recuperar durante alguns dias e depois vou para o Brasil".



Mas a ida para o Brasil não correu muito bem: Kevin Magnussen esteve ausente do paddock do circuito de Interlagos na manhã de quinta-feira e também não compareceu à tradicional conferência de imprensa da FIA. A ausência não tem nada a ver com o acidente - o seu voo para São Paulo terá sido cancelado. Dizem que ele já está a caminho da megacidade.



Pela terceira vez em Interlagos, depois de 2021 e 2022, a corrida será disputada no formato sprint. Kevin diz: "Quatro em cada cinco corridas são sobre algo, eu gosto disso".





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente



Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12